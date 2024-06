Frankstahl verlängert als Austria-Wien-Hauptsponsor

Frankstahl und sein Tochterunternehmen Steelcoin unterstützen die Austria weiterhin als Hauptsponsor: Das führende Stahlhandelsunternehmen Österreichs verlängert den bestehenden Vertrag mit den Veilchen um weitere...

Frankstahl und sein Tochterunternehmen Steelcoin unterstützen die Austria weiterhin als Hauptsponsor: Das führende Stahlhandelsunternehmen Österreichs verlängert den bestehenden Vertrag mit den Veilchen um weitere zwei Jahre.

Gemeinsam mit ihrem neuen Ausrüster Macron präsentiert die Austria unter dem Motto In der Farbe vereint. ihr neues Heimtrikot für die Saison 2024/25. Das Trikot ist ab sofort online unter fak.at/fanshop, sowie ab Samstag vor Ort im Fanshop der Generali-Arena erhältlich.

Frankstahl und Austria Wien gehen in die Verlängerung!

Trotz der Herausforderungen auf und abseits des Spielfelds bleibt Frankstahl fest entschlossen, die Austria zu unterstützen. „Unser Engagement für den Verein geht weit über sportliche Erfolge hinaus. Wir stehen hinter der Mannschaft und dem Verein – unabhängig von Siegen oder Niederlagen.“, so Frankstahl-Eigentümer Marcel Javor.

Für Marcel Javor – selbst ein glühender Anhänger der Veilchen – ist die Freude groß. „Frankstahl und die Wiener Austria sind über die Jahre hinweg eng zusammengewachsen. Wir freuen uns sehr, unsere Unterstützung weiterhin fortzusetzen und die Veilchen auch in den kommenden zwei Saisonen zu begleiten. Als stolzer Teil der Austria-Familie tragen wir dazu bei, die Mannschaft und die Gemeinschaft zu stärken“, erklärt Javor.

„Gerade in herausfordernden Zeiten ist es wichtig, sich auf innovative und zuverlässige Partner verlassen zu können. Mit der weiteren Zusammenarbeit zeigt Frankstahl, wie sehr sie sich mit Austria Wien und dem eingeschlagenen Weg identifizieren“ sagt Harald Zagiczek, Vorstand von Austria Wien. „Mit den neuen Trikots läuten wir gemeinsam ein mutiges, entschlossenes, aber auch bodenständiges Auftreten für unsere Austria ein“ ergänzt er.

Frankstahl zählt zu den innovativsten Unternehmen der Stahlbranche und setzt auch im Sponsoring neue Maßstäbe, indem es mit gutem Beispiel vorangeht. Als Hauptsponsor hat sich Frankstahl beim Branding der Trikots zurückgenommen, auf die Firmenfarbe Rot verzichtet und das Frankstahl-Logo einfarbig in Weiß gestaltet. So kommt das Trikot der Veilchen noch besser zur Geltung. Andere Sponsoren folgten diesem Vorbild und platzierten ebenfalls ihre Logos in Weiß – ein stilvoller Gewinn für die Veilchen.

Mit Steelcoin garantiert Frankstahl auch weiterhin zusätzliche Unterstützung: So wird das Steelcoin-Logo bei Auswärtsspielen wieder prominent auf den Trikots der Favoritner Jungs zu sehen sein, um ihnen in entscheidenden Momenten zusätzlichen Rückenwind zu verleihen.

Die Verlängerung des Sponsorvertrags unterstreicht das langfristige Engagement von Frankstahl für den Verein und die Überzeugung, dass gemeinsame Grundsätze und eine starke Gemeinschaft von unschätzbarem Wert sind.

„Wir glauben fest daran, dass die Partnerschaft zwischen Frankstahl und dem FAK weiterhin erfolgreich sein wird, und freuen uns darauf, die Mannschaft auf ihrem Weg zu unterstützen“, erklärt Javor abschließend.

Über Frankstahl:

Frankstahl steht seit über 140 Jahren für Verlässlichkeit, Leidenschaft und Innovation im Stahlgroßhandel. Gegründet 1880 in Wien zählt das österreichische Familienunternehmen heute mit über 700 Mitarbeitern in zehn europäischen Ländern zu den größten und fortschrittlichsten Stahlhandelsunternehmen in der gesamten Region. Seit 2022 ist Frankstahl stolzer Hauptsponsor des FK Austria Wien.

Innovation hat bei Frankstahl Tradition. Seit 2016 bietet der Frankstahl-Onlineshop thesteel.com seinen Kunden über hunderttausend sofort verfügbare Stahlprodukte bei frachtfreier Lieferung. Apropos Innovation: Steelcoin, das neueste Mitglied der Frankstahl-Gruppe macht Stahl zur Wertanlage. Denn Steelcoin ist das erste Wertpapier seiner Art, das Stahl mit der Blockchain-Technologie verbindet und so einen der wichtigsten Werkstoffe der Welt digitalisiert.

Über Macron

Macron wird alle Teams von Austria Wien mit Trikots & Trainingswäsch’ ausstatten, auch im Merchandising ist einiges geplant. Der italienische Sportartikel-Hersteller rüstet unter anderem auch Crystal Palace FC, Real Sociedad, Bologna FC 1909, FC Basel 1893, PAOK Thessaloniki und Roter Stern Belgrad aus.

Macron ist eine hochmoderne Sportbekleidungsmarke, die sich durch den technischen Inhalt, das Design und die Nachhaltigkeit ihrer Produkte auszeichnet.

Sie sind eine der dynamischsten und am schnellsten wachsenden Sportbekleidungsmarken auf dem internationalen Parkett. In den letzten drei Jahren waren sie außerdem die drittgrößte Marke im europäischen Profifußball.

Heute verfügen sie über eine starke Präsenz auf zahlreichen internationalen Märkten: eine globale Reichweite, die ein hervorragendes Sprungbrett für weiteres Wachstum in der Zukunft darstellt.

Sie sind überzeugt, dass ihr italienisches Erbe, der Fokus auf Innovation und das maßgeschneiderte Design der Kleidungsstücke die Merkmale sind, die sie von anderen Sportbekleidungsmarken abheben.

Ihr Ziel ist es, erstklassige Produkte mit hervorragender Leistung zu entwickeln, die von ihrem Forschungs- und Entwicklungsteam in Bologna entworfen werden und Funktionalität und Stil miteinander verbinden.

Macron ist auf Authentizität aufgebaut. Sie arbeiten Tag für Tag hart daran, Sportbekleidung zu entwickeln, die das Zeug dazu hat, Athleten – von der Basis bis zum Profi – zu unterstützen, die hart trainieren, um ihre eigenen Helden zu werden, sowohl auf als auch neben dem Platz.

Sie wollen eine Gemeinschaft schaffen, die unsere unaufhaltsame Leidenschaft für echten Sport teilt.

Deshalb glauben sie, dass hohe Managementstandards, soziale Verantwortung und Respekt für die Umwelt der richtige Weg sind, um eine glänzende Zukunft aufzubauen.