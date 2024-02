Frans Krätzig wechselt leihweise von Bayern zur Austria

Austria Wien verpflichtet Frans Krätzig vom FC Bayern München leihweise für ein halbes Jahr bis Saisonende. Der 21-Jährige kam im Herbst unter Thomas Tuchel in der Deutschen Bundesliga (4), im DFB-Pokal (2) und in der UEFA Champions League (1) insgesamt siebenmal zum Einsatz. Im Frühjahr wird er nun für die Veilchen auflaufen.



Frans Krätzig durchlief seit 2017 den Nachwuchs bzw. die Akademie des FC Bayern, davor wurde er fünf Jahre lang in der Jugend des 1. FC Nürnberg ausgebildet. Im Herbst 2023 schaffte der U20-Teamspieler des DFB den Sprung in den Profikader der Bayern.

Sportdirektor Manuel Ortlechner:

Wir sind überzeugt, dass uns Frans Krätzig mit seiner Qualität sofort weiterhelfen kann. Nicht ohne Grund war er in dieser Saison immer Teil des Kaders von Thomas Tuchel. Die Bayern planen langfristig mit ihm, haben seinen Vertrag erst im Oktober bis 2027 verlängert. Da der Konkurrenzkampf bei so einem Weltklasseverein natürlich sehr groß ist, können wir ihm im Frühjahr die nötige Spielpraxis bieten, damit er sich noch besser weiterentwickeln kann. Frans hat uns auch vom ersten Gespräch an signalisiert, dass er gerne zu Austria Wien wechseln möchte. Die Leihe ist daher aus meiner Sicht eine Win-win-Situation.“