Fünf Gerüchte um Zu- und Abgänge beim SK Sturm Graz

Der SK Sturm Graz startete nach der Auftaktniederlage gegen den SK Rapid in der Liga zuletzt einen kleinen Erfolgslauf und gewann drei Spiele in...

Der SK Sturm Graz startete nach der Auftaktniederlage gegen den SK Rapid in der Liga zuletzt einen kleinen Erfolgslauf und gewann drei Spiele in Serie. Die Blackies zeigten dabei leistungsmäßig auch einen Aufwärtstrend, haben aber noch Luft nach oben. Auch auf dem Transfermarkt könnte sich noch einiges tun, sowohl bei den möglichen Zu- als auch Abgängen. Wir fassen für euch die aktuellen Transfergerüchte rund um den SK Sturm Graz zusammen.

Gerüchte um Zugänge:

Erencan Yardımcı: Seit Mitte August gibt es das Gerücht, dass der SK Sturm Interesse an Mittelstürmer Erencan Yardımcı hat. Der 22-Jährige steht momentan bei Eyüpspor in der höchsten türkischen Spielklasse unter Vertrag und erzielte in der vergangenen Saison in 28 Einsätzen sechs Treffer. Insgesamt steuerte der 1.88 Meter große Angreifer in der Süper Lig in 45 Spielen zehn Tore und drei Assists bei. Der Spieler stammt aus dem Galatasaray-Nachwuchs und wurde 2021 an Eyüpsor verkauft, die ihn dann weiter an Alanyaspor und Pendikspor verliehen. Yardımcı spielte auch in einigen türkischen Nachwuchs-Nationalteams und erzielte in der U21-Nationalmannschaft fünf Tore in elf Partien. Der Rechtsfuß dürfte aber nicht günstig werden, laut Gerüchten auf „X“ (ehemals Twitter) soll eine mögliche Ablösesumme bei 5.5 Millionen Euro liegen.

Malick Junior Yalcouyé: Der FC St. Pauli wollte das 18-jährige Brighton-Talent Malick Junior Yalcouyé verpflichten, doch die Verhandlungen scheiterten. Nun soll angeblich der SK Sturm Graz an einer Leihe interessiert sein. Der Box-to-Box-Mittelfeldspieler ist ein extrem talentierter Spieler aus Mali, den Brighton erst diesen Sommer um sieben Millionen Euro von IFK Göteborg verpflichtete, wo er 14 Pflichtspiele absolvierte und einen Treffer erzielte. Der junge Mittelfeldspieler blieb nur einige Monate in Schweden, ehe ihn Göteborg teuer weiterverkaufen konnte. Yalcouyé ist ein Spieler voller Energie, der einen sehr hohen Aktionsradius hat, viele Bälle erobert und stark im Dribbling ist. Er muss sicher noch einiges an Erfahrung sammeln, hat aber ein sehr großes Potenzial und es ist fraglich, ob Brighton einer Kaufoption zustimmen würde.

Patrik Walemark: Laut niederländischen Medien soll der SK Sturm Graz bereits ein Angebot für Patrik Walemark abgegeben haben. Der 22-jährige Schwede wechselte Anfang 2022 gegen eine Ablöse von 3.25 Millionen Euro von BK Häcken nach Feyenoord, die ihn vergangene Saison an den SC Heerenveen verliehen. Für Feyenoord kam er in 36 Pflichtspielen auf drei Tore und drei Assists, beim SC Heerenveen steuerte er drei Tore und vier Assists in 25 Begegnungen bei. Besser lief es zuvor beim BK Häcken, wo er in 54 Pflichtspielen 12 Tore und 13 Torvorlagen beisteuerte. Walemark ist ein sehr vielseitiger Spieler, der in den meisten Partien als rechter Flügelspieler zum Einsatz kam. Der Linksfuß, der bei Feyenoord auch immer wieder von Verletzungen ausgebremst wurde, kann aber auch als Linksaußen oder als offensiver Mittelfeldspieler zum Zug kommen. Ob er jedoch so gut in das Sturm-System mit Raute passen würde ist ein wenig fraglich.

Gerüchte um Abgänge:

Szymon Wlodarczyk: Sportchef Andreas Schicker schien in der Vergangenheit ein gutes Händchen für Stürmer zu haben und Yeboah, Hojlund und Emegha erwiesen sich nicht nur als große Verstärkungen, sondern sorgten auch für einen finanziellen Aufschwung in Graz Wlodarczyk gelang es trotz einiger vielversprechender Auftritte zu Beginn nicht in die großen Fußstapfen zu treten und es sieht aus, als ob ein Abgang bevorsteht. Serie-B-Verein US Salernitana 1919 soll kurz vor einer Verpflichtung des Angreifers stehen und aktuell gilt eine Leihe mit Kaufoption als das wahrscheinlichste Szenario. Im Falle eines Transfers dürfte die Summe rund drei Millionen Euro betragen, womit der SK Sturm noch immer einen Gewinn machen sollte. Die Blackies überwiesen im Sommer 2023 2.2 Millionen Euro an Górnik Zabrze.

Manprit Sarkaria: Weit weniger konkret als das Gerücht rund um Wlodarczyk ist der mögliche Wechsel von Manprit Sarkaria. Süper-Lig-Klub Kasimpasa soll Interesse am 28-jährigen Stürmer haben, der in der bisherigen Bundesliga-Saison erst 18 Minuten für den SK Sturm Graz bestritt. Seit seinem Wechsel von der Wiener Austria zum SK Sturm Graz steuerte er in 112 Partien starke 37 Treffer und 29 Assists bei und debütierte im Oktober 2023 sogar für die Nationalmannschaft. Ausgebremst wurde er im März 2024 von einem Knöchelbruch und sollte er heuer bei den Blackies bleiben, wird es sicher nicht einfach für ihn sein, sich gegen die doch starke Konkurrenz einen Stammplatz zu erspielen.“