Sechs Kandidaten: Wer folgt auf Pentz im Austria-Tor?

Dass Patrick Pentz die Wiener Austria verlässt, ist bereits seit einigen Wochen beschlossene Sache. Der Teamtorhüter wird mit kleineren deutschen Bundesligaklubs und Zweitligisten in Verbindung gebracht. In Wien-Favoriten ist die Suche nach einem Nachfolger in vollem Gange. Das sind die möglichen Torhüterkandidaten in Violett.

Christian Früchtl. Der langjährige Bayern-Torhüter kommt über einen Platz in der Regionalligamannschaft der Münchner nicht hinaus. Auch bei einer Leihe mit Nürnberg vor einem Jahr kam er zu keinen Einsätzen. Sein Vertrag läuft noch bis 2023, nun will der 22-Jährige aber endlich auf Toplevel spielen. Die Europacupteilnahme der Austria ist hier natürlich ein zusätzliches Argument für einen Wechsel. Allerdings zieht sich das Interesse der Veilchen bereits lange – die Ablöseforderungen der Bayern sind aktuell zu hoch für die finanziell angeschlagenen Hauptstädter.

Heinz Lindner. Der 31-fache Teamtorhüter war zuletzt zwei Jahre lang höchst verlässlicher Stammtorhüter beim FC Basel und hat dort auch noch ein Jahr Vertrag. Zuvor war der 31-Jährige auch beim SV Wehen Wiesbaden und bei den Grasshoppers gesetzt. Einzig in Frankfurt, wohin er 2015 direkt von der Austria wechselte, war Lindner nur Ersatzkraft. Die Basler verpflichteten allerdings gerade erst Dortmunds Marwin Hitz, der Lindner wohl aus dem Tor verdrängen wird. Finanziell wäre aber auch der einjährige Bankplatz in Basel deutlich lukrativer als ein Engagement bei der Austria. Darüber hinaus dürfte es auch internationale Interessenten für Lindner geben, dessen Österreich-Rückkehr demnach wohl noch auf sich warten lassen könnte.

Samuel Sahin-Radlinger. Der Ried-Torhüter stabilisierte sich in der vergangenen Saison merklich und wurde zum Führungsspieler im Innviertel. Der 29-Jährige hat ebenfalls noch ein Jahr Vertrag, die SV Ried will ihn halten. Zumal die Rieder um ihre wenigen heißen Aktien pokern werden, wirkt eine Verpflichtung des 198cm-Mannes eher unwahrscheinlich.

Lukas Gütlbauer. Ein anderer Rieder Keeper steht bei der Austria ebenfalls hoch im Kurs. Für den 21-jährigen Lukas Gütlbauer sollen die Veilchen sogar schon ein Angebot abgegeben haben. Der Ersatztorhüter der U21-Nationalmannschaft war zuletzt an den FAC verliehen, spielte dort eine ausgezeichnete Saison, kassierte in 28 Zweitligaspielen nur 17 Gegentreffer und hielt 15-mal die Null. Vorerst kehrte Gütlbauer aber nach Ablauf der Leihe wieder nach Ried zurück, wo sein Vertrag noch ein Jahr läuft und das Duell mit Sahin-Radlinger ein schweres wird. Gut möglich, dass die Veilchen an dieser Personalie dranbleiben.

U21 backup goalie Gütlbauer is coming back from loan. Ried rejected the first offer of Austria Wien. — Sorare Insider Austria (@InsiderSorareAT) June 6, 2022

Rene Swete. Der Hartberg-Kapitän verlängerte erst im vergangenen November seinen Vertrag, dessen Laufzeit allerdings unbekannt ist. Seit sechs Jahren in der gebürtige Wiener nun schon Schlussmann bei den Oststeirern und immer wieder wurde er mit größeren Klubs in Verbindung gebracht. Swete würde von allen Kandidaten die größten Führungsqualitäten mitbringen.

Andreas Leitner. Der Admira-Keeper musste vor wenigen Wochen den schwierigen Gang in die zweite Liga antreten. Angesichts dessen, dass der 28-Jährige bereits zehn Saisonen bei der Admira verbrachte, war dies eine hochemotionale Angelegenheit für den Kapitän. Nun soll der Schlussmann, der im Nachwuchs auch ein Jahr für die Austria kickte, ein weiterer Kandidat als Pentz-Ersatz sein. Allerdings läuft sein Vertrag in die Südstadt noch bis 2025, gilt auch für die 2.Liga. Eine Option für Violett wäre der gebürtige Leobener aber definitiv ebenfalls.

Eigener Nachwuchs und bestehender Kader. Gleich drei aktuelle Austria-Keeper haben noch jeweils ein Jahr Vertrag: Ammar Helac (23), Mirko Kos (25) und Lukas Wedl (26) dürften aber allesamt nicht das Zeug für eine klare Nummer Eins haben. Das scheint auch für Young Violets Keeper Mathias Gindl (22) zu gelten. Die heißeste Aktie ist mit Sicherheit der 19-jährige Sandali Conde, den die Austria erst vergangene Woche bis 2025 an den Verein band. Der 186cm große Keeper pendelte in der vergangenen Saison aber erst zwischen U18-Jugendliga und zweiter Mannschaft, braucht also noch Zeit. Demnach ist es praktisch sicher, dass die Austria ihren neuen „Einser“ extern nachbesetzt.