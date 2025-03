GAK-Fans: „Der Abstand zu Sturm ist nicht mehr so groß wie im Sommer“

Das Grazer Derby steht vor der Tür und wir wollen uns ansehen was die Fans beider Mannschaften sich von dem Spiel erwarten. Nachdem wir...

Das Grazer Derby steht vor der Tür und wir wollen uns ansehen was die Fans beider Mannschaften sich von dem Spiel erwarten. Nachdem wir uns bereits angesehen haben, was sich die Sturm-Anhänger von der Partie gegen den GAK erwarten, wollen wir nun auf die Kommentare der GAK-Fans blicken. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Thomas01: „Ich freue mich schon auf das Derby und ich hoffe, dass wir den Farblosen ein Haxl stellen können. Auch wird es für sie ein richtiges Auswärtsspiel, da sie ohne Support antreten müssen. Ich habe schon Angst um meine Stimmbänder.“

para: „Wichtig wäre, von der ersten Minute weg körperlich dagegenzuhalten. Damit meine ich nicht unfair spielen und einfach nur holzen, sondern den Gegner abmontieren, dass mal ein kleiner Aha-Effekt da ist. Schön wäre auch, wenn die Herren von Sturm bei einem Tor nicht wieder Richtung GAK-Sektor gehen, um zu feiern!“

Landhai: „Ich hoffe, wir können das Spiel vor allem als Werbung für uns nutzen. Diesmal werden ja doch einige kommen (siehe Nordkurve), die vielleicht nicht so oft ins Stadion gehen oder Spiele von uns sehen. Ich hoffe da auf einen wirklich guten Auftritt der Kurve.“

DefenderGustl: „Um die Kurve mach ich mir am wenigsten Sorgen. Die beste Werbung wäre allerdings, wenn die Jungs sich den Arsch aufreißen, alles geben für Rot/Weiß und die Fans mal mit einem richtigen Erfolgserlebnis nach Hause gehen könnten.“

Erz-Roter: „Jetzt stellt euch vor, wir gewinnen den Schas – was dann in der Kurve abgeht! Da können´s eh gleich renovieren. Die Chance ist gering, aber größer als fast die letzten zwei Jahrzehnte! Gebt alles für den Athletiksportklub! Ich will Montag keine Stimme haben und zu spät, wenn überhaupt, zur Arbeit kommen!“

gakfan: „Das wird definitiv bis zur 60./65. Minute eine reine Zerstörerpartie werden. Die Frage ist, ob du nicht sogar mit einem 5-3-2 startest, mit drei Sechsern im Mittelfeld (Satin, Fofana, Perchtold) und vorne Madener und einen kleinen schnellen (Lichtenberger oder wirklich Kleinheisler?). Nachdem sich die Kollegen im Sturm-Channel nur mehr über die Höhe des Sieges unterhalten, sehe ich uns nicht ganz chancenlos, egal wer spielt. Wenn wir ohne Slapstick so auftreten wie gegen die Wiener Austria – mit dem Einsatz, dem Willen und vielleicht mit drei oder vier Genesenen (Wiegele, Jano, Maderner, Italiano) – ist da sicher alles drinnen. Gegen Rapid könnte uns dann vielleicht wie im Herbst deren Doppelbelastung in die Karten spielen … mal schauen.“

Stef444: „Sturm ist etwas schwächer geworden und wir mit den Wintertransfers etwas stärker. Daher sehe ich den Abstand nicht mehr so extrem wie im Sommer! Fakt ist aber auch, dass die Farblosen nach wie vor eine gute Mannschaft haben und durchaus Meister werden können! So ehrlich muss man sein! Wenn wir einen guten Tag erwischen und das Glück auf unserer Seite ist – mit VAR-Entscheidungen – und vor allem die kapitalen Eigenfehler abstellen, machen wir zumindest einen Punkt!“

Katerspot: „Die letzten Derbys waren alle durchaus eng. Sturm ist aktuell schlechter als gewohnt, und wir haben nun einen besseren Kader und besseren Trainer als die letzten Male. Es wird diesmal also ein klarer Sieg für den einzig wahren Verein in Graz – den GAK, Grazer Athletik Klub.“

1902Style: „Das Spiel kann ich gar nicht einschätzen. Ich erwarte mir eigentlich nichts, nur bitte nicht abschlachten lassen. Motivation für ein Derby relativ gering – liegt an den Niederlagen und vor allem am fehlenden Gegner auf der Tribüne. Ist nur halb so lustig.“

RogueRouge: „Ich glaube auch, dass es besser wäre, den Kleinheisler erst in der zweiten Halbzeit, vielleicht sogar zur Pause, zu bringen. Er hat offenbar (noch) nicht die Luft für 90 Minuten, auch nicht für 60 Minuten glaube ich. Die ersten 20 Minuten des Spiels gibt es sicher eine Brachial-Offensive von Sturm zu überstehen, da wäre dann die halbe Spielzeit von Kleinheisler vergeudet. Besser da eher defensiv ausgerichtet beginnen und versuchen, den Anfangs-Ansturm zu überstehen. Und dann mit jedem Wechsel Stück für Stück offensiver werden, wenn bei denen die Luft draußen ist. Dieser Übergang sollte in der Halbzeitpause beginnen, weil einige Spieler krankheitsbedingt nicht auf 110 % sein werden. Wir werden die Bank diesmal fast gänzlich ausschöpfen – in meiner Prognose.“

