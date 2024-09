GAK-Fans: „Die Formkurve zeigt nach oben!“

Der GAK wartet weiterhin auf den ersten Sieg nach dem Wiederaufstieg in die Bundesliga. Beim schwer angeschlagenen LASK rechnet man sich Chancen aus, weiß...

Der GAK wartet weiterhin auf den ersten Sieg nach dem Wiederaufstieg in die Bundesliga. Beim schwer angeschlagenen LASK rechnet man sich Chancen aus, weiß aber auch um die Gefährlichkeit des formschwachen Gegners. Wir haben die Erwartungen der GAK-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum zusammengefasst.

bertl80: „Da habe ich (eigentlich erstmals in dieser Saison) kein gutes Gefühl. Vor der Saison hätte ich gesagt, dass RB auswärts und LASK auswärts die beiden Spiele sind, wo wir mit Sicherheit nichts holen werden. Jetzt steht der LASK zwar tabellarisch schlecht da, aber die Qualität ist noch immer vorhanden. Mit einer Defensivleistung wie gegen Altach kommen wir da ordentlich unter die Räder, weil da gibt’s nicht nur einen Gustavo zu verteidigen sondern 4-5 Spieler mit dieser Qualität. Auf der anderen Seite können wir mit einer Offensivleistung wie gegen Altach natürlich auch dem LASK weh tun.“

8010.Geidorf: „LASK wirkte gegen BW Linz nicht gut. Trainereffekt gabs auch keinen. Von dem her passt der Zeitpunkt für das LASK-Auswärtsspiel sehr gut würde ich sagen. Die sind verunsichert. Dennoch sind sie uns nominell deutlich überlegen und wir sind realistischerweise der deutliche Außenseiter.“

gakfan: „Frieser hat die ganze Saison noch nicht wirklich was gezeigt, auch gegen Altach nicht… verstehe nicht, warum er gegen den LASK plötzlich wieder gesetzt sein sollte (auch wenn er dort zwei gute Jahre gehabt hat). Ich würde auf RA bzw. RM echt gerne mal in einem 4-2-3-1 oder einem 5-3-2 den Cheukoua da vorne sehen.“

MeisterAllerKlassen: „Lichtenberger und Zaizen sollten nach den letzten beiden Spielen gesetzt sein. Dazu dieses Mal noch Cheukoua hinter Vucic und es wird wahnsinnig unangenehm für die ohnehin instabile LASK-Verteidigung.“

Auron1902: „Man könnte Zaizen als Mittelstürmer bringen und dafür Vucic „opfern“, dann könnte Cheukoua am rechten Flügel spielen. Cipot, Zaizen, Cheukoua und Lichtenberger als Zehner, das wäre schon top.“

Stef444: „Ich habe leider kein gutes Gefühl für die LASK-Partie! Wird so eine WAC-Partie werden befürchte ich und die werden gegen uns den Befreiungsschlag schaffen! Vor allem unsere Abwehr bereitet mir etwas Kopfschmerzen. Bin sonst eigentlich immer positiv gestimmt, aber dieses Mal… na ja! Ich hoffe natürlich, ich liege komplett falsch und wir gewinnen dort.“

Casino Stadion: „Wir müssen auf uns schauen. Vorne die Chancen nutzen und hinten die kapitalen Eigenfehler abstellen. Und natürlich nach Linz fahren und unsere Mannschaft zu den nächsten Punkte antreiben.“

Mau1902: „Im Prinzip ist es mir völlig egal wie wir das Spiel gewinnen. Und wenn wir 90 Minuten unterlegen wären… wuascht.. Hauptsache wir schießen ein Tor mehr als die Linzer.“

EK1902: „Ich bin noch etwas unschlüssig. Gegen Red Bull Salzburg wäre durchaus was Zählbares drinnen gewesen. Das Spiel in Tirol war gar nix. Blau-Weiß Linz hätte man besiegen können/müssen. In Wolfsberg war wieder eher Flaute. Hartberg haben wir lange dominiert und dann nachgelassen. Gegen Altach ähnlich. Wenn wir es mal schaffen kein frühes Gegentor zu bekommen, wäre das fürs Spiel einerseits gut, andererseits sind wir dann immer aufgewacht und haben uns zurückgekämpft. Die Formkurve zeigt meiner Meinung nach nach oben, einzig das Quäntchen Glück fehlt noch, dass wir die Tore machen und auch mal einen Sieg „erstolpern“. Der LASK kommt jetzt eine Woche zu spät, fürchte ich. Die werden jetzt ordentlich andrücken. Lautstarker Support von ca. 1000 Roten, dann ist alles möglich. Ich bleib positiv und freue mich auf ein gutes Spiel in einem großen Stadion.“

