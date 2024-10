GAK-Fans: „Es fehlt einfach Qualität“

Der GAK musste sich im ersten Grazer Bundesliga-Derby nach langen 17 Jahren mit 2:5 gegen den SK Sturm geschlagen geben. Was sagen die GAK-Fans...

Der GAK musste sich im ersten Grazer Bundesliga-Derby nach langen 17 Jahren mit 2:5 gegen den SK Sturm geschlagen geben. Was sagen die GAK-Fans zur Leistung ihrer Mannschaft? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

8010.Geidorf: „Bin gerade ziemlich niedergeschlagen. Gibt’s was Ermutigendes? Also abgesehen von der Top-Stimmung. Fantechnisch war das wieder Top 5 der österreichischen Kurven, deshalb wäre das sooo schade, wenn wir wieder runter müssen.“

Peppo: „Warum Schriebl nicht gespielt hat, kann ich wirklich nicht nachvollziehen. Ist im Zweikampf der Giftigste, den wir haben, und hat das im letzten Cup-Derby auch sensationell gut gemacht. Außerdem waren seine Leistungen durch die Bank in Ordnung, als er mal spielen durfte und nicht auf der Tribüne Platz nahm. Die Aufstellung gestern war wirklich desaströs, so ehrlich müssen wir sein, auch wenn’s manchen vielleicht weh tut. Vor dem Ankick war mir leider klar, was da gegen den Ball passieren wird, und trotzdem war ich erstaunt, dass die anderen von Sechzehner zu Sechszehner schalten und walten konnten, wie es ihnen beliebt, ohne dass sie auch nur ansatzweise gut spielen mussten. Und dann einen Cipot draußen lassen, ist auch ein starkes Stück.“

doncerebro: „Different match, same problems. Hinten Geschenk verteilt und vorne erst zu spät vorhanden. Wieso wir unsere Zweitligaelf aufstellen (nur die Suspendierung Langs hat Frieser in die Elf gespült), muss man auch erstmal verstehen. Meint der Trainer, dass unsere Neuzugänge alle leistungstechnisch keine Verbesserung bringen? Die Dreierkette mit hoch attackierenden Außenverteidigern halte ich prinzipiell für einen taktischen Fehler gegen bessere Teams. Heute war der Gegner recht zahnlos, dann haben wir es halt wieder für ihn mit primitiven Freistoßgelegenheiten und noch schlechterer Verteidigung derselben gerichtet. Das Austria-Spiel hätte das letzte von Messner sein müssen, es ist mehr als Zeit für Veränderung!“

Auron1902: „Debakel mit Ansage, spätestens nach Bekanntgabe der Startformation war klar, wie das ausgehen wird. Perchtold, der schon in der zweiten Liga mit dem Tempo maßlos überfordert war, spielt statt Dressel, unserem stärksten Neuzugang. Statt Italiano spielt wieder Frieser, und um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, spielen wir mit Dreierkette und forcieren somit die Innenverteidiger, wo wir keinen Spieler haben, der in Form ist oder Bundesliga-Qualität hat. Ach ja, und mit Cipot lässt man auch noch unseren besten Kicker auf der Bank. Wenn Messner beim nächsten Spiel noch an der Seitenlinie steht, versteh auch ich die Welt nicht mehr. Das Schlimme ist, Sturm hat nicht mal besonders gut gespielt, aber wenn jeder Angriff von denen dazu führt, dass unsere fünf nominellen Defensivspieler planlos herumrennen und ein Stellungsspiel an den Tag legen, das höchstens Unterliga-tauglich ist, reicht auch eine schwache Leistung.“

Reisinho: „Es fehlt einfach Qualität. Der Unterschied zu Liga 2 ist einfach zu gewaltig, man hat es gestern einfach deutlich gesehen, wenn der Bundesliga-Meister auf den (beinahe unveränderten) Liga-2-Meister in der ersten Halbzeit trifft. Da waren Welten dazwischen. Ehrlich gesagt habe ich uns gestern auch das erste Mal als Abstiegsanwärter gesehen. Wir brauchen im Winter mindestens drei bis vier Neuzugänge, die die Qualität gewaltig heben. Niemanden für die Breite mehr, sonst hilft der beste Trainer nichts. Darüber hinaus sollte auch der Abstieg durchgedacht werden, damit man nicht im Mai draufkommt, dass wir eigentlich keinen Plan haben. Für mich persönlich wäre Liga 2 jetzt nicht der Weltuntergang, aber finanzielles Chaos verkrafte ich nicht mehr.“

SchnitzelWienerArt: „Positives zum Spiel: Wir haben deutlich mehr Körpereinsatz gegen den Gegner gezeigt, das war schon in den Anfangsminuten zu sehen. Das wünsche ich mir ab sofort immer so, nicht nur im Derby. Sind dann nach einem 0:3-Rückstand und aberkanntem Tor wieder zurückgekommen. Starke 15 Minuten. Wenigstens etwas.“

Reddevil1977: „Zur Qualität der Mannschaft: Defensiv nicht vorhanden. Ob es der Trainer ist, ist wirklich schwer zu beantworten! Die Verunsicherung muss auch ein exzellenter Trainer erstmal lösen. Dazu sind Fehler leider auch ein Zeichen von fehlender Qualität! Vor allem wenn sie dauernd vorkommen.“

gakfan: „Im Endeffekt ist das Spiel so ausgegangen, wie man sich das denken konnte, man hat klar verloren. Dass man innerhalb von zehn Minuten einer Champions-League-Mannschaft drei Tore geschossen hat (wovon zwei gezählt haben), ist genauso positiv zu erwähnen wie die Stimmung im Gästeblock und das Bier mit einigen Schwarzen am Stammtisch in der Liebenauer Hauptstraße. Egal was passiert, wir werden nie untergehen… wir werden immer da sein!“

Feigling10: „Was ich gesehen habe, schockiert mich mehr, als ich gedacht habe. Wir haben gegen den Ball noch weniger drauf, als ich mir gedacht habe. Die Schwoazen sind über unser Mittelfeld spaziert, als wäre es nicht da, und das trotz 5er-Kette und zwei defensiven Mittelfeldspielern. Aber man hat bei Sturm klar gesehen, dass sie immer mit Tempo nach vorne gekommen sind, und vor allem hat dann auch die Qualität gepasst wie Passspiel, Tempo mit Ball, und vor allem konnten sie den Ball halten, ohne ihn sinnlos zu verlieren. Da hat man halt auch die Qualität im technischen Bereich gesehen.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen der GAK-Fans nach der Derby-Niederlage gegen den SK Sturm Graz.