GAK-Fans: „Fußball in Farbe ist schöner als in Schwarz-Weiß“

Heute findet nach langer Zeit das erste Grazer Derby in der österreichischen Bundesliga statt. Nachdem wir uns die Erwartungshaltungen der Sturm-Fans angesehen haben, wollen wir uns nun anschauen, was sich die GAK-Fans für dieses Spiel ausrechnen. Glauben sie an eine Sensation?

KR86: „Es ist so aufgelegt, dass wir im Derby unseren ersten Dreier machen.“

seit1902: „Tippe auf eine knappe Niederlage, wo wir wieder nicht so weit weg waren, aber dennoch nix mitnehmen konnten. Frieser wird, wie im Testspiel, die rechte Bahn beackern, und links Italiano spielen.“

Moriarty: „Sportlich wird da nichts zu holen sein. Und wenn doch, ist jeder Punkt eine Schande für Sturm. Es geht (für mich persönlich) eher darum, ihnen wieder vor die Nase zu halten: WIR sind da. Wir sind der Grazer Stadtklub und Liebenau gehört uns genauso viel wie denen (nämlich gar nicht). Ich will der rote Fleck auf der Süd sein, der ihnen ständig vor Augen führt, dass deren Zeit der Schmarotzerei bei Stadt und Land vorüber ist. Unsere Auszeit ist vorüber, wir mischen wieder mit. Und auch wenn’s sportlich bescheiden läuft, so ist die ganze Südtribüne in Rot. Und das durften sie bei einem Heimspiel schon sehr lange nicht mehr sehen. Da ist eine ganze Generation, die das nicht gewohnt ist. Und ehrlich gesagt, im Vergleich zu vergangenen Bundesliga-Derbys vor 17 Jahren ist der rote Block gewachsen und gefestigt wie noch nie. Und das, obwohl man aus dem Nichts gekommen ist. Da sollte es egal sein, wie wir spielen. Und wenn wir doch bis zur 60. Minute die Null halten, dann bin ich gespannt, was passiert. Und dann eskaliert der Süden komplett. Egal, es muss immer heißen… Fußball ist in Farbe doch viel schöner als in Schwarz-Weiß.“

Auron1902: „Würde im Derby gern wieder Cheukoua sehen, im letzten Derby der mit Abstand stärkste Spieler, während Maderner nicht vorhanden war. Aber so wie man Messner kennt, ist er nicht einmal im Kader.“

Casino Stadion: „Cheukoua und Cipot könnten ordentlich wirbeln, aber Maderner könnte gegen Voitsberg Selbstvertrauen getankt haben. Vermute Cheukoua auch eher auf der Tribüne.“

Snore: „Sollten wir das Spiel gewinnen, punkten oder verlieren, alles wurscht, wir müssen eh mit jedem Szenario leben können. Mir wäre nur wichtig, dass wir das rote Graz weiterhin so nach außen darstellen, wie wir es die letzten zehn Jahre gemacht haben. Das wäre ein Mehrwert für den Verein und auch für den gesamten GAK-Anhang. Es geht um 90 Minuten Fußball, um zwei rivalisierende Klubs aus der Landeshauptstadt, um die zwei größten Vereine des Landes, es geht darum, einem Derby eine würdige Kulisse zu schaffen, und sonst genau um gar nix.“

Stef444: „Wir können morgen nur überraschen und alle gehen von einem Sturm-Sieg aus! Genau da liegt unsere Chance.“

