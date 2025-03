GAK-Fans: „Jetzt werden die Karten neu gemischt“

Der GAK startet heute mit seinem neuen Trainer Ferdinand Feldhofer in den Abstiegskampf. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans von dem Heimspiel...

Der GAK startet heute mit seinem neuen Trainer Ferdinand Feldhofer in den Abstiegskampf. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans von dem Heimspiel gegen die WSG Tirol erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

gakfan: „Das erste der kommenden zehn entscheidenden Spiele… egal was war, ALLE müssen an dem einen Strang ziehen, der den Klassenerhalt bedeutet. Am Feld hundert Minuten Fokus, marschieren und Maul halten. Auf der Tribüne singen, als ob es kein Morgen gäbe! Die Mannschaft muss wissen, dass wir bedingungslos hinter ihr stehen, wenn sie bis zum Umfallen alles geben.“

KaJ: „Erwartung: keine; Hoffnung: deutliche Steigerung der Mannschaft und der Temperaturen gegenüber den letzten Heimspielen.“

mip: „Feldhofer ist natürlich wieder ein ganz anderer Typ als Poms, aber er kommt mit seiner Art sehr ruhig, sachlich, besonnen und sympathisch rüber. Und vielleicht ist das genau das, was wir jetzt brauchen. Er erinnert mich auf alle Fälle an Messner (und damit meine ich jetzt nicht, dass wir in den nächsten zehn Spielen keinen Sieg sehen werden), ich meine den Messner im Jahr 2021. Damals zu einer schwierigen Zeit gekommen, haben wir uns trotzdem stets verbessert und unser großes Ziel erreicht. Es ist wirklich nur mein Bauchgefühl, aber ich glaube, dass die Mission Klassenerhalt mit Feldhofer gelingen wird und dass wir in der nächsten Saison ein anderes Gesicht zeigen werden. Ich habe hier wirklich ein gutes Gefühl, dass wir den Deckel zum passenden Topf gefunden haben.“

Roma1902: „Gewinnen ist Pflicht, alles andere ist indiskutabel. Die Aufstellung muss genau so sein, dass wir endlich selber das Spiel diktieren und offensiv auftreten. Mit Lazlo, Lichti, Cipot und Maderner voll anfahren ab Minute eins. Mit zwanzig bis dreißig Prozent Ballbesitz gewinnst gar nichts.“

rot1902: „Richtungsweisendes Spiel… gewinnst, holst die WSG sofort nach ganz hinten und für die Moral ist das Gold wert. Verlierst, dann puuu. Gegen Tirol wird man da fast mehr Risiko gehen müssen. Ich würde da schon mal mit drei Offensiveren im Mittelfeld starten plus Maderner vorne. Was soll denn sonst ein Kleinheisler machen, wenn er im Zentrum den Ball bekommt und keinen vorne hat, den er bedienen kann. Grad da braucht es Cipot und Lichti vor bzw. neben ihm, die selbst auch was mit dem Ball anzufangen wissen.“

Rote_Rächer: „Die sportliche Diskussion in Ehren, aber wie es schon geschrieben wurde. 1902% auf der Tribüne, über die volle Länge! Egal wie es steht! Es sind zehn Spiele – am ersten wird’s nicht scheitern! Ich verlasse mich drauf, dass die Capos die richtigen Worte finden und alle so aufheizen, dass Tirol glaubt, sie spielen vor 20.000. Hau ma rein Männer! Zehn Spiele noch! Wir lassen uns die Bundesliga nicht wieder nehmen!“

Reddevil1977: „Alle Konzentration auf das Spiel. Voller Support der Kurve (wie eh immer). Mit neuem Trainer, der von der Mannschaft wieder akzeptiert wird. Mit hoffentlich allen Spielern (dann können auch die besten Spieler von Anfang an ran). Wir sind der GAK. Ich supporte nicht den Trainer, sondern hoffe darauf, dass er die richtige Taktik findet und die Spieler richtig einstellt. Jetzt gilt es. Wer jetzt wegen Kleinigkeiten nicht kommt, ist ein Schönwetterfan. Jetzt zählt es!!! Alle gemeinsam zum nächsten Spiel. Hund, Katz, Maus und alle Freunde und Kinder mitnehmen, damit alle sehen, was für ein geiler Verein wir sind. Nicht der Verein der Jammerer!“

LOK III: „Ich hatte bei allen bisherigen Spielen den Eindruck, dass alles gegeben wurde. Könnte jetzt nicht sagen, dass sie sich hängen ließen. Es war ja auch für Zuschauer oft mitreißend, leider zu oft ohne Happy End. Wir waren ja auch meistens knapp dran. Ich habe da eher andere Defizite ausgemacht… aber ab jetzt sind die Karten wirklich neu gemischt und da wären Punkte im ersten Spiel sehr wichtig. Ich glaub an ein 1:1 und hoffe wie immer auf einen Sieg.“

Grazer Athletiksport Klub: „Fraglos ist es so, dass wir mehr Offensive brauchen, um die notwendigen Tore zu schießen. Nur mauern wird nicht reichen. Aber genauso wird man schauen müssen, einfach möglichst wenige Gegentore zu fressen. Das wird sehr spannend, wie das Feldhofer hinzukriegen versucht.“

