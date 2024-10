GAK-Fans nach 1:1 gegen Rapid: „Die Mannschaft lebt!“

Die GAK-Fans sahen das 1:1 gegen Rapid mit gemischten Gefühlen. Wir haben nach dem Spiel die Reaktionen der Anhänger aus dem Austrian Soccer Board,...

Die GAK-Fans sahen das 1:1 gegen Rapid mit gemischten Gefühlen. Wir haben nach dem Spiel die Reaktionen der Anhänger aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum zusammengefasst.

Auron1902: „Ewig schade, weil nur mit diesen Unentschieden kommen wir einfach nicht weiter. Wir haben heute viel verschenkt mit dieser Startelf, Poms hat in der Halbzeit richtig reagiert, aber mit einem Cipot am Flügel wäre noch deutlich mehr möglich gewesen, Perchtold darf einfach von Beginn weg kein Thema mehr sein und Maderner in seiner jetzigen Form auch nicht.“

1902Style: „Das tut wieder mal sehr weh. Vor dem Spiel hätte ich ein 1:1 mit Handkuss genommen, so ist es einfach nur bitter. Stimmung war super, es wäre angerichtet gewesen für den ersten Sieg.“

BobbyRed: „Wir haben als abgeschlagenes Tabellenschlusslicht gegen den Tabellenzweiten ein Unentschieden geholt, das ist eine schöne Leistung!“

johnny_knoxville: „Völlig richtige Wechsel zur Pause, danach waren wir deutlich griffiger. Für mich viele kleine Entscheidungen pro Rapid, Elfer hab ich noch nicht gesehen, allerdings sehr vermeidbar. Positiv, dass man absolut mit Leidenschaft verteidigt hat.“

RedRooster1902: „Ich freue mich als GAK Fan über dieses Spiel und meine Mannschaft. Es war gut, auf Augenhöhe, die Verteidigung stabil und fehlerlos. Topleistung von Filipovic, Jovicic, Graf. Topleistung von Rosenberger. Lang mit guten, frischen Impulsen. Danke! Ich freu mich aufs nächste Spiel!“

4everred: „Wenn wir so verteidigen, dann bleiben wir sicher oben. Bitte nächstes Mal gleich die Aufstellung nach der Pause, wenn Schriebl fit ist. Die Verletzung war generell bitter, Schriebl war unglaublich giftig und überall zur Stelle, kein Vergleich zu Perchtold, der heute leider überall zu langsam war. Wenn Schriebl nicht spielen kann, dann halt Dressel statt ihm. Vucic ist vielleicht kein besserer Kicker als Maderner, aber der arbeitet ohne Ende, das ist im Moment auch kein Vergleich zu Maderners lustlosem Herumtraben. Zum Elfer braucht man nicht viel sagen, wenn er ihn direkt gibt, dann ist das von mir aus in Ordnung. Aber da sind wir meilenweit weg von einer klaren, eindeutigen Fehlentscheidung. Aber kein Wunder, wenn Schüttengruber nach seinem Patzer letzte Woche gleich wieder im Kammerl sitzen darf. Wie das klarste überhaupt mögliche Handspiel nicht eindeutig sein kann, aber dieser minimale Kontakt, wo der Ball sowieso am Tor vorbeigeht, schon, kann von den Kasperln sicher keiner begründen.“

Auron1902: „Ich bin mir sicher Poms wird aus dem Match heute einige wichtige Schlüsse ziehen, mit einigen Adaptionen in der Startelf und dem gleichen Engagement bin ich schon etwas optimistischer gestimmt, vor allem wenn die Innenverteidiger wieder so agieren wie heute, das war von allen Beteiligten in der Dreierkette bis auf 1-2 Slapstickeinlagen eine deutliche Verbesserung.“

Andrew97: „Auch wenn das 1:1 aufgrund des Verlaufs jetzt weh tut, bin ich zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder positiv nach einem Spiel gestimmt! Wenn wir dir Lehren ziehen, ist gegen RB mehr drin!“

Red Corner: „Poms versucht eine Handschrift zu entwickeln, gut so. Der Punkt nimmt etwas Druck, hilft zwar nicht entscheidend, aber es war immerhin die Rapid und besser als der nächste Nuller. Es klebt das Pech noch an unseren Stiefeln, aber ich bin zuversichtlich.“

Reds1902: „Also ich hab uns im generellen Auftreten schon klar verbessert gesehen, sehr giftig und bissig. Dass Poms in Spiel 1 nach nur wenigen Tagen noch nicht alles umschmeißt ist völlig klar, dafür hat er es aus meiner Sicht sehr wohl geschafft, die Defensive mal zu stabilisieren, heute hatten wir deutlich weniger Slapstickeinlagen. Dann hat er meiner Meinung nach zur Halbzeit auch richtig reagiert, so hatte man in der 2. Halbzeit gegen ein zugegebenermaßen müdes Rapid die Partie gut unter Kontrolle. Vor der Partie wären wir mit dem X wahrscheinlich sehr glücklich gewesen, auch wenn es sich jetzt bitter anfühlt passt es schon, vor allem in der 1. Halbzeit hatte Rapid mehr Chancen.“

Inquisitor: „Das hat einfach von vorne bis hinten besser gewirkt. Und jede „Unteres-Playoff-Mannschaft“ nimmt gern ein X gegen einen Europacupstarter mit. Elfer halt nicht mal unglücklich, sondern de facto geschenkt.“

dieOststeirer: „Alle Spieler unserer Mannschaft haben heute gegenüber den letzten Spielen weit mehr Einsatz, Bissigkeit und Kampfgeist gezeigt. Jeder ist für jeden gelaufen und vor allem jeder ist um sein Stammleiberl gelaufen. Verteidigung war eine deutliche Verbesserung und die Räume zwischen Abwehr und Mittelfeld waren auch enger als in den letzten Spielen. Der neue Trainer bringt auch viel Schwung von der Linie mit. Sucht immer Kontakt zu den Spielern und gibt immer Anweisungen von draußen. Ich hoffe, dass der Trainer bald seine Stammelf findet und nicht viel herumexperimentiert. Überlegungen wären: Lang statt Frieser, Frieser vorne wie in Halbzeit 2, Schriebl statt Perchtold und Vucic statt Maderner.“

para: „Auch wenn das Ergebnis besser sein hätte können, das war ein ganz anderes Auftreten unserer Mannschaft. Jovicic, Frieser, Filipovic um Ecken besser, das Team bissiger und zielorientierter, da war mehr drinnen. Einzig Maderner und Cheukoua waren Totalausfälle, die Wechsel waren gut erkannt von Poms.“

Casino Stadion: „Leider in der 1. Hälfte mit ein paar schwächeren Spielern (Cheukoua, Maderner und Perchtold) am Feld gewesen. Anschließend haben wir sehr gut und aggressiv mitgespielt. Schriebl hat die Mitte sehr gut bearbeitet. Würde ich ihn sehr gerne mit Dressel wieder sehen.“

gakfan: „Die Mannschaft ist komplett intakt und die kleinen Veränderungen von Poms dürften von Beginn weg gut funktioniert haben. Mannschaft war willig und bissig jeden Meter zu machen der zu machen war. Bis auf die beiden heute nicht zu 100% fokussierten Stürmer (die mit solchen Leistungen wahrscheinlich kein Leiberl in Zukunft haben werden) ein Pauschallob an die ganze Mannschaft…tolles Spiel vor toller Kulisse. Ein bisserl Schwein haben wir in der ersten Halbzeit gehabt, da hätte es einen klaren Elfer für Rapid geben müssen, wo Filipovic einen Grünen „griechisch-römisch“ gelegt hat. X geht in Summe in Ordnung…jetzt nach Bregenz und eine Runde im Cup weiterkommen.“

doncerebro: „Starker Beginn, aber ab Minute 25 hat Rapid uns stark zurückgedrängt, viele gute Pässe zwischen die Linien gespielt und uns relativ leicht ausgespielt. Durchschnaufen zur Halbzeit und Hoffen auf taktische Änderungen. Nach dem Pausenbier vom Dreifachtausch positiv überrascht, damit haben wir uns dann auch von dem Dauerdruck befreien können und auf Augenhöhe mitgespielt. Sehr geile Hütte von Lichtenberger und auch danach kam Rapid kaum vors Tor. Fast hätte es für die drei Punkte gereicht, am Ende aber auch nur wenige Zentimeter vom Nuller entfernt. Geil, dass wir heute zumindest mal ein bisserl enttäuscht sein dürfen nur mit einem Punkt nach Hause zu gehen. Vor dem Match (und zur Pause) hätten wir den wohl alle gerne genommen. In Summe personell gar nicht mal so viel Änderung zum Derby, aber die Köpfe sind wieder oben und der Impuls ist am Platz sichtbar. Ich leg mich fest: Wir werden keine weiteren neun Spiele mehr ohne Dreier ertragen müssen.“

Mau1902: „Ich kann der Mannschaft keine Vorwürfe machen. Die Leistung und vor allem der Wille haben gepasst. Vor dem Spiel hätte ich einen Punkt gegen Rapid gerne genommen, jedoch fühlt es sich nach dem Spiel nach zwei gestohlenen Punkten an. Dieser Elfmeter hätte nie gegeben werden dürfen. Das war einfach zu wenig für so eine Entscheidung. Der Ball war längst weg als Meierhofer seinen Kopf maximal gestreichelt hat. Bischof hat nicht einmal reklamiert und wollte einen Eckball haben. Seis drum… weiter geht’s. Es ist auch in Salzburg ein Punktgewinn drinnen.“

katerspot: „War ein super Nachmittag, tolle Stimmung, die Mannschaft lebt. Bin ja grundsätzlich dafür, die Kirche im Dorf zu lassen, aber der Auftritt macht Mut und war, nach nur ein paar Tagen Poms, um Welten besser als jegliches Spiel unter Messner.“

Mehr Fanmeinungen zum GAK findet ihr im GAK-Forum des Austrian Soccer Board.