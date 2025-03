GAK-Fans: „Wir schlagen uns am Ende selbst“

Der Grazer AK ging zwar in der 78. Minute durch einen Treffer von Perchtold mit 1:0 in Führung, ging dann aber dennoch als Verlierer...

Der Grazer AK ging zwar in der 78. Minute durch einen Treffer von Perchtold mit 1:0 in Führung, ging dann aber dennoch als Verlierer vom Platz, nachdem der Torschütze die rote Karte sah und Kiteishvili und Yalcouyé mit ihren Treffern das Spiel drehten. Nachdem wir uns die besten Kommentare der Sturm-Fans ansahen, wollen wir nun schauen, was die GAK-Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Überwiegt der Ärger über die späten Gegentore, oder ist man stolz auf die Leistung der Mannschaft? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

champ_2004: „Eigentlich ein gutes Spiel! Aber die Enttäuschung ist mega, wir waren so knapp dran. Leider am Schluss selbst versemmelt. Trotzdem, Kopf hoch, Rote! Bin auch so stolz auf euch.“

Andrew97: „Wenn man bedenkt, wie oft wir schon Spiele wegen Dummheit hergegeben haben, kommt mir das Kotzen. Ohne die stünden wir ganz woanders. Ich raff es nicht, warum man das nicht in den Griff bekommt. Leider sind solche dümmlichen Fehler auch unter Poms nicht merklich weniger geworden.“

markusknaller07: „Das geht nochmal härter als die WAC-Partie. Wurscht. Abputzen. Vorher hätte man auch nicht mit drei Punkten gerechnet. Das ist falsche Hoffnung, die man im Spiel einfach abstellen muss. Einfach klinisch 90 Minuten über die Bühne bringen und dann jubeln. Wenn man es nicht lernt, steigt man leider ab. Es wären ganz wichtige Extrapunkte und ein Derbysieg gewesen. Jetzt ohne Poms, Perchtold und Lichtenberger in Wien gegen angeschlagene Rapidler. Hart, aber nicht unmöglich…“

8010.Geidorf: „Das war heute eine für mich sehr gute Leistung. Echt bitter der Verlauf in der Schlussphase. Lichti, Cipot und Kleinheisler haben gute Ansätze und können für Gefahr sorgen. Weiter so. Schade, dass man nach dem 1:0 nicht mauerte und sich hinten reinstellte. Solche Tore, wo du hinten offen bist, obwohl du zuvor in Führung warst, müssen echt nicht sein. Sehr bitter. Das Wichtigste heute wäre allerdings, dass es der reanimationspflichtigen Person wieder gut geht. Hoffe das Beste. Konnte mich lange nicht wirklich aufs Sportliche einlassen. Bei nicht positivem medizinischem Verlauf könnte man sich zukünftig überlegen, ob man in solchen Fällen das Spiel dann absagt.“

gakfan: „Bitter… einfach nur bitter. Es war so knapp heute, die Farblosen waren wirklich fällig und wir bringen das nicht über die Zeit. Trotzdem, Mund abputzen und schauen, dass man in Hütteldorf was mitnehmen kann und dann kompletter Fokus auf die letzten zehn entscheidenden Spiele.“

4everred: „Schade, aber wir schlagen uns am Ende eh wieder selber. Tikvic und Filipovic haben schon um Gegentore gebettelt, und bei aller Emotion – gerade Perchtold mit seiner Erfahrung und bei der Position, die er spielt – muss es besser wissen, als dass er sich eine Gelbe beim Torjubel abholt. Wieso wir in der Nachspielzeit bei Unentschieden in Unterzahl bei dem Freistoß so viele Leute vorschicken, dass wir dann unvorbereitet für den Konter sind, leuchtet mir nicht ganz ein. Dass Frieser dann im Konter den Ball verpasst und noch einen Mitspieler abräumt, tut halt sein Übriges.“

para: „Die Leistung war alles andere als schlecht, nur wir gehen in Führung, die Bude bebt, dann die rote Karte, ein dummes Gegentor. Das X musst mindestens mitnehmen, aber nein, da kommt das 2:1 auch noch… und Altach nimmt natürlich ein X gegen Salzburg mit!!“

RoliGoalKollmann: „Rechnet man unsere verschenkten Punkte dazu, wären wir vermutlich ein Kandidat fürs obere Playoff. So hast du aber nichts anderes verdient, als im unteren gegen den Abstieg zu kämpfen.“

Grazer Athletiksport Klub: „Auch wenn die Schwarzen aufgrund der Abgänge und personellen Veränderungen sicher im Moment nicht die Leistungsfähigkeit der vergangenen Jahre haben, muss man ehrlicherweise sagen, dass die spätestens zu Beginn der zweiten Halbzeit in Führung hätten gehen müssen. Nur deren fehlende Effizienz hat uns überhaupt in die Situation gebracht, unser Tor zu machen. Dass wir dann – zum wiederholten Male – nicht in der Lage sind, zumindest einen Punkt über die Ziellinie zu retten, steht auf einem anderen Blatt.“

nikolaus[gak]: „Gekämpft und alles gegeben – aber am Ende bitter gegen die Farblosen verloren. Mit dieser Mentalität müssen wir uns keine Sorgen um den Abstieg machen, im Gegenteil: Das war ein leidenschaftlicher Auftritt! Schade nur, dass wir uns am Ende selbst im Weg standen. Cleverer spielen, Zeit besser managen – dann holen wir solche Spiele auch nach Hause.“

