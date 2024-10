GAK-Fans: „Zumindest kann es nur besser werden“

Der GAK empfängt heute den SK Rapid und wir wollen uns anschauen ob die Fans der Heimmannschaft heute auf einen Trainereffekt und den ersten...

Der GAK empfängt heute den SK Rapid und wir wollen uns anschauen ob die Fans der Heimmannschaft heute auf einen Trainereffekt und den ersten Dreier dieser Saison hoffen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

DK1902: „Ich wünsch Poms einen guten Start in sein neues Kapitel bei uns und hoffe, dass er schnell einer von uns wird. Obwohl viele (von den eigenen Leuten) uns schon in der 2. Liga sehen, sollten wir versuchen, optimistisch zu bleiben. Selbst wenn wir in diesem Spiel nicht performen, ist das noch kein Weltuntergang. Pack mas.“

doncerebro: „Es wird sehr spannend, wem Poms das Vertrauen schenkt und ob Spieler eine Chance bekommen, die zuletzt kaum Einsatzzeit bekommen haben. Ich glaube nicht, dass er einen aus der jungen Garde gegen diesen starken Gegner ins kalte Wasser wirft. Vielleicht darf ein Schiestl, Holzhacker, Eder oder auch Zirngast gegen Ende mitwirken und dann im Cup ran. Eher erwarte ich mir Kreuzriegler, der wird wohl langsam wieder matchtauglich sein, oder vielleicht doch Lang wieder als Überraschung in der Startelf. Vorne bin ich gespannt, ob Cheukoua seine Anforderungen hinsichtlich Disziplin und Leistungsbereitschaft erfüllen kann, auf Cipots feines Pratzerl sollte er jedenfalls nicht verzichten.“

markusknaller07: „Rapid schwimmt zwar auf einer Erfolgswelle, aber wenn man unangenehm ist wie Hartberg, kochen die auch nur mit Wasser. Mit Jansson fehlt ihnen zudem weiterhin ihr Unterschiedspieler schlechthin. Sangaré im Mittelfeld aus dem Spiel nehmen, dann verhungern Beljo und Burgstaller eh größtenteils. Ohne Slapstick und mit neuem Trainer hoffentlich ein X.“

Stef444: „Ich denke, wir werden den 10.000er knacken! Eine würdige Kulisse für unseren Trainer zur Premiere.“

Landhai: „Zugegebenermaßen habe ich das Spiel Rapid gegen den FC Noah nur mit einem Auge nebenher verfolgt, aber so drückend überlegen ist mir Rapid jetzt nicht vorgekommen. Da haben sie gegen Braga schon bessere Partien gemacht. Noah dürft ziemlich unsere Kragenweite sein (wenn man zumindest den Marktwert vergleicht). Offensiv ist bei Noah nix gelaufen, aber grad da haben wir ja nicht so die Probleme. Also mit Glück ist vielleicht was drin am Sonntag.“

Mchoeti: „Ich habe ein gutes Gefühl, zumindest kann es nur besser werden. Und jedem Anfang wohnt ja bekanntlich ein gewisser Zauber inne. Und das brauchen wir. Einfach drei Punkte.“

MegamanX: „Ganz Graz hofft auf eine Niederlage der Grünen. Forza Poms, Vucic und Maderner.“

rottalgasse: „Glaube auch nach wie vor, dass wir eine potentiell sehr schlagkräftige Truppe am Start haben. In der zweiten Halbzeit wünsch ich mir dann Holzi für Rosenberger, Frieser für Italiano, Romeo für Maderner, Lichti und Atsu als weitere Asse im Ärmel, je nach Spielverlauf.“

Auron1902: „Ich hoffe, dass bei dem Trainer wirklich alle bei Null starten und nach sportlicher Leistung aufgestellt wird, aber ich habe da meine Befürchtungen, und spätestens bei Bekanntgabe der Aufstellung wird man dann sehen, ob diese Befürchtungen wahr werden. Filipovic und Jovicic waren gemeinsam sehr fehleranfällig, deswegen finde ich die Idee mit Dressel als zentraler Innenverteidiger in der Dreierkette ganz interessant, er ist kopfball- und zweikampfstark und spielt hinten immer wieder gute Bälle raus, sehe keinen Grund, wieso dieses Experiment nicht funktionieren sollte, vor allem weil wir auf der Position ja derzeit ein Qualitätsproblem haben.“

