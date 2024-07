GAK holt Filipovic zurück nach Österreich, Hartberg leiht englisches Talent

Die Sommertransferzeit hat nun begonnen und es gibt schon jetzt mehrere Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne. Wir fassen die neuesten Transfers zusammen...

Petar Filipovic

IV, 33, GER/CRO | AEL Limassol – > Grazer AK

Der GAK holt einen alten Bekannten zurück in die Bundesliga: Der kroatisch-deutsche Innenverteidiger Petar Filipovic spielte in Österreich bereits 1 ½ Jahre für die SV Ried, danach ein Jahr für die Austria und nach einem Zwischenspiel im türkischen Konya noch einmal drei Jahre für den LASK. Die letzten zwei Jahre verbrachte der 188cm große, gebürtige Hamburger auf Zypern bei AEL Limassol, wo er in 31 Pflichtspielen zwei Tore erzielte. Nun kehrt der Linksfuß, der im September seinen 34. Geburtstag feiern wird, in die Bundesliga zurück und soll der Defensive des Aufsteigers die nötige Routine einhauchen. Filipovic ist der sechste Neue bei den Rotjacken nach Frieser, Italiano, Eder, Kirchmayr und Cipot.

Sondre Skogen

IV, 23, NOR | Mjöndalen – > SKN St. Pölten

Der SKN St. Pölten verpflichtet den 23-jährigen Norweger Sondre Skogen für seine Innenverteidigung – der ehemalige Nachwuchsnationalspieler kommt vom Zweitligisten Mjöndalen und unterschreibt einen Vertrag bis 2026 mit Option auf ein weiteres Jahr. Die Vita des 188cm großen Abwehrspielers liest sich durchaus interessant: 19-jährig spielte Skogen für Rosenborgs zweite Mannschaft, wechselte danach in den Nachwuchs von Feyenoord Rotterdam und spielte auch für Excelsior in der zweiten niederländischen Liga, wo er immerhin auf sieben Einsätze kam. Für einen Kampfmannschaftseinsatz bei Feyenoord reichte es nicht. Für Mjöndalen stand er zuletzt 53-mal auf dem Platz und erzielte zwei Tore und einen Assist.

Ousmane Diawara

LA, 24, MLI | SC Rheindorf Altach – > Kuopion PS

Erst im vergangenen Jänner holte der SCR Altach den malischen Linksaußen Ousmane Diawara aus dem schwedischen Landskrona. Der 24-Jährige, der in Schweden aufwuchs, brachte allerdings nicht das, was man sich erhoffte und kam nur auf fünf Pflichtspieleinsätze für die Altacher. In der zweiten Mannschaft erzielte er in drei Spielen vier Tore. Nun wird Diawara nach nur einem halben Jahr wieder abgegeben und wechselt leihweise mit Kaufoption nach Finnland, wo er diese Woche in der Champions-League-Qualifikation bereits ein Kurzdebüt für seinen neuen Klub Kuopio gab. Diawara ist nun bereits der elfte Abgang bei den Altachern, die mit einer stark veränderten Mannschaft in die neue Saison gehen werden.

Charlie Osborne

ZM, 18, ENG | AFC Bournemouth – > TSV Hartberg

Der TSV Hartberg bedient sich einmal mehr leihweise in der englischen Premier League. Der junge Mittelfeldspieler Charlie Osborne kommt für die neue Saison aus Bournemouth und soll über Hartberg den Sprung in den Profifußball schaffen, nachdem er in England bisher nur auf U18-Level spielte. Bereits im Frühjahr hatte der junge Engländer ein Probetraining bei den Oststeirern abgewickelt. Trainer Markus Schopp lobt das Potential des 18-Jährigen: „Charlie war im Frühjahr schon bei uns und hat mit seinem Talent aufgezeigt. Er ist ein super spannender Spieler, der nun den Weg in den Erwachsenenfußball machen möchte. Dabei werden wir ihn begleiten. Er hat sehr gute Anlagen, mit denen er uns auf jeden Fall weiterhelfen kann.“