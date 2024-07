GAK rüstete Innenverteidigung mit Europacuperfahrung auf

Bundesliga-Aufsteiger GAK verstärkt sich für die kommende Saison in der Defensive mit zwei ehemaligen Bundesliga-Akteuren. Für die Innenverteidigung verpflichteten die Steirer Martin Kreuzriegler. Der...

Bundesliga-Aufsteiger GAK verstärkt sich für die kommende Saison in der Defensive mit zwei ehemaligen Bundesliga-Akteuren. Für die Innenverteidigung verpflichteten die Steirer Martin Kreuzriegler. Der Innenverteidiger, der auch häufig als Linksverteidiger agiert, weist einiges an Erfahrung auf. Der 30-jährige Defensivspieler begann seine Profikarriere bei Blau-Weiß Linz. In Österreich folgten mit dem SV Horn, Austria Lustenau und dem FAC Wien noch weitere Klubs aus der Liga.

Kreuzriegler auf Europatour

Der 182cm Meter große Innenverteidiger startete nach der Station beim FAC seine große Europareise. Er wechselte 2017 für ein Jahr zum maltesischen Erstligisten Hibernians Paola FC, bevor er zu Blau-Weiß Linz zurückkehrte. In der Spielzeit 2019/20 wechselte der Innenverteidiger zum norwegischen Erstligisten Sandefjord. Von dort ging die Reise weiter nach Polen, wo er ab der Saison 2021/22 für Widzew Lodz spielte, bis er im August 2023 nach Norwegen zurückkehrte. Mit Vålerenga IF Oslo stieg er aus der Eliteserien in die Zweite norwegische Liga ab. In der kommenden Saison soll er zu dem Klassenerhalt „der Roten“ beitragen. Der Innenverteidiger kam ablösefrei zu den Grazern.

Ein Rückkehrer für den Grazer AK

Mit Petar Filipovic kommt ein weiterer Rückkehrer zum Athletik Sportklub aus Graz. Der in Hamburg geborene Defensivspieler kommt ablösefrei von der zyprischen Mannschaft AEL Limassol. Der Deutsch-Kroate kam in der Saison 2014/2015 vom kroatischen Erstligisten Slaven Belupo Koprivnica zum ersten Mal in die österreichische Liga. Dort spielte er drei Jahre bei der SV Ried, ehe es ihn in der Spielzeit 2017/18 zur Austria nach Wien zog. Nach zwei Jahren in der Hauptstadt wechselte er für eine Ablösesumme von 1,25 Millionen Euro in die Türkei zu Konyaspor.

In der Saison 2019/20 wechselte er zum LASK, wo er unter den Cheftrainern Oliver Glasner und später Valerien Ismael zu zahlreichen Europacup-Einsätzen kam. Nach einer langen Verletzung wechselte er dann im August 2022 zu AEL Limassol in die höchste Spielklasse Zyperns. Mit seiner geballten Erfahrung soll er dem Aufsteiger im Kampf um den Klassenerhalt die nötige Stabilität geben. GAK-Sportdirektor Dieter Elsneg ist überzeugt davon, dass Petar Filipovic der Mannschaft mit seiner Qualität weiterhelfen kann.

Salzburg kommt zum Bundesligastart – Pokalauftakt knapp geglückt

Einen schwierigeren Auftakt hätte es für den GAK kaum geben können. Die Mannschaft von Chefcoach Gernot Messner erwischt zum Bundesligastart mit Red Bull Salzburg den großen Favoriten auf den Meistertitel. In der ersten Runde im ÖFB-Cup traf der Grazer AK auf ATUS Velden. Der Bundesliga-Aufsteiger tat sich gegen den unterklassigen Gegner lange schwer. Die Kärntner führten lange mit 2:0 und nur durch eine Aufholjagd zwischen der 68. und 74. Spielminute rettete sich der Bundesligist in die Verlängerung, die torlos verlief. Die Grazer konnten das Elfmeterschießen mit 6:5 für sich entscheiden und ziehen glücklich in die nächste Runde ein. Das nächste Pflichtspiel ist am Freitag den 02. August 2024. Dann kommen die „Roten Bullen“ in die Merkur Arena nach Graz. Anpfiff des Bundesligaspiels ist um 20:30 Uhr. In der zehnten Runde kommt es dann zum großen Duell gegen den Stadtrivalen und amtierenden Meister Sturm Graz.

Andreas Nachbar, abseits.at