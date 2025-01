GAK verpflichtet kroatischen U21-Nationalspieler

Mit dem kroatischen Nachwuchsteamspieler Antonio Tikvic kommt ein Kicker aus England leihweise bis Sommer zum GAK.

Seit September 2023 steht Antonio Tikvic (20) bei Udinese Calcio in der italienischen Serie A unter Vertrag. Im Sommer des Vorjahrs wurde er jedoch zum englischen Zweitligisten FC Watford verliehen.

Der junge Innenverteidiger, geboren in Hamburg als Sohn kroatischer Eltern, konnte bereits wertvolle Erfahrungen auf hohem Niveau sammeln. Für Udinese absolvierte er jeweils einen Einsatz in der Serie A und der Coppa Italia. In England lief er drei Mal für Watford in den Cupbewerben auf (1x FA-Cup, 2x EFL-Cup) und glänzte dabei im FA-Cup-Spiel gegen Fulham mit einer Torvorlage. Zudem saß er mehrfach bei Meisterschaftsspielen auf der Bank.

Vor seinem Wechsel zu Udinese war Tikvic Teil von Bayern München II in der Regionalliga, wo er unter anderem an der Seite von Lovro Zvonarek spielte – ein Name, der unserem Stadtrivalen sicher bekannt ist. Seine fußballerische Ausbildung begann er bei renommierten Stationen wie St. Pauli, dem HSV und Eintracht Frankfurt.

Auch auf internationaler Bühne sammelte Tikvic bereits Erfahrung. 2023 debütierte er im kroatischen U21-Nationalteam und bestritt seither vier Juniorenländerspiele.

„Mit Antonio gewinnen wir einen hochtalentierten Defensivspieler, der sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der Sechserposition flexibel einsetzbar ist. Trotz seines jungen Alters konnte er bereits wertvolle Erfahrungen bei namhaften Vereinen sammeln. Beim GAK wird Antonio eine zentrale Rolle übernehmen und unser Team weiter verstärken“, erklärt Sportdirektor Dieter Elsneg.

Antonio Tikvic bringt viel Potenzial und beeindruckende Stationen mit. Jetzt liegt es an uns, ihm zu zeigen, dass der GAK der perfekte nächste Schritt in seiner Karriere ist. Herzlich willkommen in Graz, Antonio!

