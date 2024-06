GAK will Serie-B-Mittelfeldspieler leihweise verpflichten

Der GAK wird in der kommenden Saison wieder in Österreichs höchster Spielklasse vertreten sein und sucht noch die eine oder andere Verstärkung auf dem...

Der GAK wird in der kommenden Saison wieder in Österreichs höchster Spielklasse vertreten sein und sucht noch die eine oder andere Verstärkung auf dem Transfermarkt. Nun könnten die Grazer in der Serie B fündig geworden sein.

Laut der Kronen Zeitung soll mit Tio Cipot der dritte Neuzugang in dieser Saison vor der Türe stehen. Der Aufsteiger verpflichtete bereits Dominik Frieser und den Rechtsaußen Jacob Italiano und will nun einen zentralen Mittelfeldspieler ausleihen, den man durchaus als Verstärkung einschätzen darf.

Tio Cipot stammt aus dem Nachwuchs des slowenischen Klubs NS Mura und spielte sich dort schon bald in der Kampfmannschaft fest. GAK-Stadtrivale Sturm Graz verpflichtete vom ebenjenen Verein Tomi Horvat, der sich als eine riesige Verstärkung herausstellte und in der vergangenen Saison auf sieben Tore und fünf Assists kam.

Cipot wechselte gegen eine Ablöse von rund einer Million Euro im Winter 2023 zu Spezia Calcio und stieg mit seinem neuen Verein knapp in die Serie B ab. In seiner ersten Halbsaison kam er auf acht Einsätze als Joker, stand aber nie in der Startaufstellung. In der Serie B lief es in der vergangenen Saison nicht wesentlich besser. Der zentrale Mittelfeldspieler kam auf neun Einsätze und stand in der Liga nur 204 Minuten lang auf dem Platz.

Der 21-Jährige, der für das slowenische U21-Team starke sechs Tore in zehn Partien erzielte, ist mit seiner Situation natürlich nicht glücklich und soll nun verliehen werden. Bei Spezia besitzt er noch einen langfristigen Vertrag, sodass es wohl für alle Seiten vorteilhaft ist, wenn Cipot eine kurzfristige Luftveränderung bekommt und neu durchstarten kann.