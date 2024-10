Gale-Comeback und Schöller-Debüt bei Rapid-Testspielsieg

Bevor die grün-weißen Akteure ein paar wohlverdiente Tage frei bekommen, um die Akkus wieder vollständig aufladen zu können, stand heute Nachmittag als Trainingsersatz ein...

Bevor die grün-weißen Akteure ein paar wohlverdiente Tage frei bekommen, um die Akkus wieder vollständig aufladen zu können, stand heute Nachmittag als Trainingsersatz ein freundschaftliches Testspiel auf dem Programm. Im Körner Trainingszentrum powered by VARTA testete die Klauß-Elf unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegen den niederösterreichischen Zweitligisten SV Horn. Dabei kam es zu erfreulichen Comebacks und einem Debüt: Nach überstandener Kreuzbandverletzung stand Thierry Gale erstmals in diesem Kalenderjahr in einem Spiel wieder am Platz. Ebenso zurück meldete sich Furkan Dursun, der die letzten Wochen aufgrund muskulärer Probleme gefehlt hatte. Sommerneuzugang Jakob Schöller feierte heute seine Premiere im Rapid-Trikot!

Die Hütteldorfer setzten sich im Test gegen den SV Horn mit 2:0 durch. Thierry Gale sorgte bereits nach wenigen Sekunden mit einem Distanzschuss für die Führung. Nach dem Seitenwechsel legte Rapid II-Spieler Daris Djezic nach schöner Vorarbeit von Jakob Brunnhofer nach. Cheftrainer Robert Klauß zum Testspielerfolg über den SV Horn: „Das Testspiel hat seinen Zweck erfüllt. Wichtig war den Rhythmus aufrechtzuerhalten und jenen Spielern Einsatzminuten geben zu können, die zuletzt weniger gespielt haben. Es freut mich, dass Thierry und Furki ihr Comeback feiern konnten und auch, dass Jakob erstmals für uns auf dem Platz stand. Jetzt haben sich die Jungs einige freie Tage verdient.“

Thierry Gale zu seinem Comeback: „Nach so langer Zeit wieder ein Spiel bestreiten und auf dem Feld mitwirken zu können war ein richtig schönes Gefühl. An dieser Stelle auch ein großes Danke an unsere medizinische Abteilung. Jetzt gilt es weiter in jedem Training gas zu geben, um auch bald wieder im Allianz Stadion auflaufen zu können.“

Jakob Schöller über seinen ersten Auftritt im Rapid-Trikot: „Ich bin richtig froh nach der langen Pause endlich wieder fit zu sein und auf dem Platz stehen zu können. Meine ersten 45-Minuten im Rapid-Trikot haben sich richtig gut angefühlt und Lust auf mehr gemacht. Darauf gilt es nun von Training zu Training aufzubauen.“

——————————————–

Testspiel | Körner Trainingszentrum: SK Rapid – SV Horn 2:0 (1:0)

Tore: 1:0 Gale (1.), 2:0 Djezic (51.)

Rapid-11: Gartler (46. Orgler); Vincze (79. Haselmayr), Schöller (46. Tambwe-Kasengele), Hofmann ©, Auer (46. Brunnhofer); Lang, Kaygin, Kerschbaum, Gale (46. Bajlicz); Bischof (79. Horak), Dursun (46. Djezic)