Gerhard Struber: „Klagenfurter pflegen einen sehr pragmatischen Stil“

Der FC Red Bull Salzburg hat am Sonntag ab 17:00 Austria Klagenfurt zu Gast

Im letzten Heimspiel des Grunddurchgangs in der ADMIRAL Bundesliga empfängt der FC Red Bull Salzburg den Tabellenvierten aus Kärnten. Das Duell mit dem SK Austria Klagenfurt findet am Sonntag, den 03. März 2024 um 17:00 Uhr in der Red Bull Arena statt und wird von Schiedsrichter Alexander Harkam geleitet.

Der FC Red Bull Salzburg gewann in der vergangenen Saison alle vier Bundesliga-Duelle gegen Austria Klagenfurt und ist gegen die Kärntner seit sieben Duellen ungeschlagen (5 Siege, 2 Remis). Im ersten Aufeinandertreffen der laufenden Spielzeit gab es ein Unentschieden (2:2).

Personelles

Nicht einsatzbereit für dieses Match sind Samson Baidoo (Knöchel), Nicolas Capaldo (Knie), Leandro Morgalla (rekonvaleszent), Luka Sucic (Knie) und Andreas Ulmer (Wade). Hendry Blank fehlt aufgrund einer Erkrankung.

Statements

Gerhard Struber über …

… das Duell mit Klagenfurt:

„Wenn wir am Sonntag erfolgreich sein wollen, müssen wieder unsere Tugenden auf den Platz bringen und gegen eine Mannschaft, die sich aktuell als viertstärkste Kraft in der Liga präsentiert, hochkonzentriert auftreten. Die Klagenfurter pflegen einen sehr pragmatischen Stil und schaffen es mit ihrem direkten Spiel immer wieder zu punkten. Für uns wird entscheidend sein, dass wir gegen sie wieder unsere typischen Prinzipien zeigen, dass wir sehr schnell kombinieren bzw. unberechenbar und spielfreudig agieren. Darauf haben wir uns in dieser Trainingswoche vorbereitet.“

Maurits Kjaergaard über …

… seine Verletzungspause im Herbst:

„Das war die erste lange Verletzung in meiner Karriere, ich war drei Monate raus. Eine so lange Zeit ohne Mannschaftstraining und Spiele ist sehr schwierig, es war auch mental herausfordernd. Ich denke, dass ich jetzt aber wieder gut dabei bin und freue mich, dass ich spielen kann.“

… die Begegnung am Sonntag:

„Klagenfurt liegt auf Platz 4 der Liga und ist eine Top-Mannschaft. Ihre große Stärke ist wohl die mannschaftliche Geschlossenheit und sie haben einen guten Trainer. Wir müssen am Sonntag sehr konzentriert sein. Aber wir haben uns gut auf dieses Spiel vorbereitet und sind bereit.“