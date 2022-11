Gregory Wüthrich verlängert beim SK Sturm

Das Schweizer Präzisionswerkzeug in der Verteidigung des SK Puntigamer Sturm Graz, Abwehrchef Gregory Wüthrich, verlängert seinen zuvor bis 2024 laufenden Vertrag vorzeitig bis 2025....

Das Schweizer Präzisionswerkzeug in der Verteidigung des SK Puntigamer Sturm Graz, Abwehrchef Gregory Wüthrich, verlängert seinen zuvor bis 2024 laufenden Vertrag vorzeitig bis 2025. Der 1,92m große Innenverteidiger kam 2020 von Perth Glory aus Australien an die Mur und etablierte sich sofort als Stammspieler.

Geschäftsführer Sport Andreas Schicker meint zufrieden: „Gregory Wüthrich hat sich seit seiner Verpflichtung vor 2,5 Jahren als absoluter Goldgriff für den SK Sturm Graz bewiesen. Seine konstant sehr starken Leistungen – sowohl in der Bundesliga als auch auf europäischer Bühne – sein Auftreten als Führungsspieler auf dem Platz und außerhalb sowie die Tatsache, dass er auch menschlich perfekt zum Team und zum Verein passt, machen ihn für den SK Sturm zu einem wichtigen Baustein. Die Verlängerung seines ohnehin bis 2024 laufenden Vertrages zeigt, dass er sich in Graz extrem wohl fühlt und wir gemeinsam noch einiges mit dem SK Sturm erreichen möchten.“

Auch Gregory Wüthrich selbst zeigt sich glücklich über seine Vertragsverlängerung: „Ich habe mich in Graz vom ersten Tag an sehr wohlgefühlt, sowohl in der Stadt als auch in der Mannschaft. Wir haben mit dem zweimaligen Erreichen der Gruppenphase der UEFA Europa League und dem Vizemeistertitel im Vorjahr bereits schöne Erfolge feiern können, aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir als Team gemeinsam noch einiges erreichen werden. Ich habe dem Verein viel zu verdanken, einen Trainer und einen Sportchef die an mich glauben und eine Mannschaft um mich, die hungrig nach Erfolgen ist.“