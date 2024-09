Hartberg, BW Linz und die Admira fixierten Last-Minute-Transfers

Die Sommertransferzeit ist in den meisten Ländern bereits beendet und dennoch gibt es weiterhin den einen oder anderen interessanten Übertritt auf der nationalen und...

Die Sommertransferzeit ist in den meisten Ländern bereits beendet und dennoch gibt es weiterhin den einen oder anderen interessanten Übertritt auf der nationalen und internationalen Fußballbühne. Wir fassen die neuesten Transfers zusammen – wie immer in kompakten Viererpaketen!

Björn Hardley

IV, 21, NED | FC Utrecht – > TSV Hartberg

Vier Jahre lang kickte der niederländische Abwehrspieler Björn Hardley im Nachwuchs von Manchester United. Die nächsten zwei Jahre wird der 21-Jährige in Hartberg verbringen. Der Innenverteidiger wechselte im Alter von 16 Jahren aus dem Nachwuchs von NAC Breda nach Manchester, spielte dort in der U18 und in der U23, ehe er letzten Sommer nach Utrecht wechselte, wo er zwar auf 19 Einsätze für die zweite Mannschaft kam, aber nie im Kader der Kampfmannschaft stand. Der Kapitän der zweiten Mannschaft von Utrecht wechselt nun also nach Hartberg, wo er nach Mateo Karamatic die zweite Neuverpflichtung fürs Abwehrzentrum ist. Hartberg hatte zuvor Michael Steinwender und Manfred Gollner abgegeben, Thomas Rotter in die zweite Mannschaft geschoben und konnte zudem die Leihe von Ibane Bowat nicht verlängern.

Silvan Wallner

IV/RV, 22, AUT/SUI | FC Zürich – > FC Blau-Weiß Linz

Der schweizerisch-österreichische Doppelstaatsbürger Silvan Wallner verlässt den FC Zürich und wechselt zu Blau-Weiß Linz. Der flexible 22-Jährige, der als Innen- und als Rechtsverteidiger eingesetzt werden kann und zuletzt in Zürich als Linksverteidiger spielte, unterschrieb in Linz einen Zweijahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr. Mit Wallner angelte sich Blau-Weiß Linz nicht nur einen flexiblen Defensivspieler, sondern auch einen durchaus erfahrenen. Für Zürich kam der 185cm große Defensivmann auf 51 Pflichtspieleinsätze, zudem spielte er 30-mal für die U21 und erzielte in 38 Spielen für seinen Leihklub Wil vier Tore und zwei Assists. Wallner ist zudem aktueller U21-Nationalspieler der Schweiz.

Matthew Anderson

LV, 20, SCO | Celtic FC – > Admira Wacker

Die Admira hat kurz vor Ablauf der Transferzeit noch einmal die Kooperation mit dem schottischen Meister Celtic ausgenützt: Die Admiraner holten den Linksverteidiger Matthew Anderson ein zweites Mal leihweise, nachdem der mittlerweile 20-Jährige schon letzte Saison für die Südstädter auflief und dabei in 22 Spielen einen Treffer und sechs Assists beisteuerte. Nachdem er nun zwei Monate zurück in Glasgow war, kehrt Anderson zum Zweitligisten zurück. Die Admira hatte zuvor mit David Puczka einen Linksverteidiger an Juventus abgegeben.

Ben Summers

OM, 20, SCO | Celtic FC – > Admira Wacker

Mit Ben Summers kommt zudem ein weiterer Celtic-Leihspieler in die Südstadt, der hierzulande noch kein Begriff ist. Der 20-jährige ist ein offensiver Mittelfeldspieler, der bereits fünfmal für Schottlands U21-Nationalauswahl spielte und zudem zwei Spiele für die Kampfmannschaft von Celtic bestritt. In der zweiten Mannschaft der Schotten kam er in 27 Spielen auf fünf Tore und drei Assists. Summers wiederum soll die Kreativität im Offensivspiel der Admira ankurbeln und für mehr Breite auf der Zehnerposition sorgen.