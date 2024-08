Hartberg-Flügelstürmer in England gefragt

Der TSV Hartberg verlor in dieser Transferperiode bereits wichtige Stützen. Nun könnte ein weiterer Spieler die Oststeiermark verlassen. Ruben Providence ist nämlich bei zwei...

Der TSV Hartberg verlor in dieser Transferperiode bereits wichtige Stützen. Nun könnte ein weiterer Spieler die Oststeiermark verlassen. Ruben Providence ist nämlich bei zwei Klubs auf der Insel gefragt.

Laut dem englischen Sportportal „footballinsider247“ absolvierte Linksaußen Ruben Providence sowohl bei Oxford United als auch Swansea City ein Probetraining. Beide Vereine spielen in der Championship, Englands höchster Spielklasse. Der 23-Jährige, der bei der 1:2-Niederlage der Hartberger gegen den LASK fehlte, absolvierte am gleichen Tag ein Testspiel für Swansea gegen Rio Ave, wo er in der 65. Minute ins Spiel kam und einen starken Eindruck hinterließ.

Der Hartberg-Legionär überzeugte bei beiden Vereinen im Probetraining und beide Klubs würden den Franzosen gerne verpflichten. Providence, der in der vergangenen Saison zwei Tore und zwei Assists in der Liga beisteuerte und insgesamt für die Hartberger in 54 Partien zehn Tore und sieben Assists erzielte, zeigte in der österreichischen Liga immer wieder sein Talent und großes Potential, war aber unter Coach Markus Schopp nicht immer gesetzt und kam auch öfters als Joker ins Spiel.

Sein Abgang wäre daher etwas leichter zu kompensieren als der von Stürmer Maximilian Entrup, Ousmane Diakité oder Mamadou Sangaré. Hartberg nahm bereits 1.3 Millionen mit dem Verkauf von Max Entrup ein und könnte nun ein weiteres Mal die Kassa klingeln lassen.