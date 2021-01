Hartberg holt Marc Andre Schmerböck aus Wolfsberg

Der RZ Pellets WAC gibt bekannt, dass Marc Andre Schmerböck in diesem Transferfenster zum TSV Hartberg wechselt. Der 26-jährige...

[ Pressemeldung Wolfsberger AC ]

Der RZ Pellets WAC gibt bekannt, dass Marc Andre Schmerböck in diesem Transferfenster zum TSV Hartberg wechselt. Der 26-jährige Stürmer stand für die Lavanttaler insgesamt 67-mal am Platz und erzielte dabei 18 Tore. Mit den Wölfen konnte sich der gebürtige Steirer in den letzten beiden Saisonen jeweils für die Europa League Gruppenphase qualifizieren.