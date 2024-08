Hartberg-Trainer Schopp: „Wir wissen was auf uns zukommt“

Es geht wieder los, es geht wieder ans Eingemachte! Die ADMIRAL Bundesliga Saison 2024-25 öffnet ihre Pforten. Die Hartberger Auslosung hat es in sich,...

Es geht wieder los, es geht wieder ans Eingemachte! Die ADMIRAL Bundesliga Saison 2024-25 öffnet ihre Pforten. Die Hartberger Auslosung hat es in sich, die Top-3 der Vorsaison sind Gegner in den ersten vier Runden. Zum Auftakt trifft der TSV Egger Glas Hartberg auf den LASK. Spielbeginn in der Profertil Arena Hartberg ist morgen Samstag (03.08.) um 17:00 Uhr. Schiedsrichter der Begegnung ist der Niederösterreicher Markus Hameter.

Die Schopp-Truppe möchte den Schwung aus dem Cupspiel (11:1-Sieg in Bischofshofen) mitnehmen und auch im 5. Saisonauftaktspiel in der Liga in Folge ungeschlagen bleiben und gegen die Oberösterreicher einen guten Start hinlegen.

Tickets sind heute und morgen Vormittag noch an den Vorverkaufsstellen verfügbar. Die Tageskassa im Stadion öffnet um 15:00 Uhr.

Stimmen aus der Kabine:

Cheftrainer Markus Schopp: „Wir wissen, dass wir gegen eine sehr ambitionierte Mannschaft spielen, die kräftig investiert hat und den Anschluss nach oben zu Sturm und Salzburg schließen möchte. Auf der anderen Seite steht eine Mannschaft, die den LASK in der letzten Saison das ein oder andere Mal richtig gefordert und trotzdem eines der wichtigsten Heimspiele im Frühjahr bitter in der letzten Sekunde verloren hat. Das wollen wir nicht ganz aus den Köpfen streichen, wohlwissend, dass es aus der Vorsaison ist, aber wir wissen schon was auf uns zukommt.“

Offensivspieler Elias Havel: „Ich freue mich auf das Spiel und meine Ex-Mitspieler aus der letzten Saison wiederzusehen. Ich denke, der LASK ist ein sehr gutes Team, aber ich finde, dass wir mindestens genauso viel Qualität haben wie sie und deswegen wollen wir das Spiel unbedingt für uns entscheiden.“