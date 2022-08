Hartberg verpflichtet drei Offensivtalente

Der TSV Egger Glas Hartberg gibt die Verpflichtung von drei jungen, talentierten Spielern bekannt. Ruben Providence (21) kommt leihweise...

[ Pressemeldung TSV Hartberg ]

Der TSV Egger Glas Hartberg gibt die Verpflichtung von drei jungen, talentierten Spielern bekannt.

Ruben Providence (21) kommt leihweise von AS Roma in die Oststeiermark. Der Franzose (1,78m) ist offensiv universell einsetzbar und spielte in der Saison 2020/2021 in der Primavera Jugendliga und sorgte für Tore und Assists.

Patrick Gante (18) wechselt von AS Roma fix nach Hartberg und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2025. Der 1,93m Mittelstürmer aus Rumänien spielte in der U17 und U18 von AS Rom und erzielte in 34 Spielen neun Tore.

Jakob Knollmüller (19) wechselt von Hoffenheim II fix nach Hartberg und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2025. Der 1,77m Mann aus Baden ist Mittelstürmer und kickte in der St. Pöltener Jugend bevor er nach Deutschland wechselte. Zudem durchlief er einige Nachwuchs-Nationalteams. In der Saison 2020/2021 erzielte er in der ÖFB Jugendliga U 18 in zehn Spielen zwölf Tore.

Obmann und Geschäftsführer Erich Korherr : „Wir haben in letzter Zeit nach solchen Spielern Ausschau gehalten. Drei Talente, die absoluten Perspektivspieler sind. Wir möchten sie hier weiterentwickeln und in den Kampfmannschaftsfußball integrieren und sind überzeugt, dass sie uns Freude bereiten werden Spielern dieser Art gab es in den letzten Jahren in Österreich immer wieder.“

Der Vertrag mit Marc André Schmerböck wurde aufgelöst. Der TSV Egger Glas Hartberg wünscht ihm für die weitere sportliche Karriere alles Gute.