Hartberger „Zentrumsumbruch“? Sangaré auf der Liste zahlreicher Klubs

Nach einer der stärksten Saisonen der Vereinshistorie steht der TSV Hartberg im kommenden Sommer wohl vor einem größeren Umbruch. Speziell das ausgesprochen ausbalancierte zentrale...

Nach einer der stärksten Saisonen der Vereinshistorie steht der TSV Hartberg im kommenden Sommer wohl vor einem größeren Umbruch. Speziell das ausgesprochen ausbalancierte zentrale Mittelfeld könnte sich grundlegend verändern. Ein Verblieb von Mamadou Sangaré scheint mittlerweile fast ausgeschlossen.

Der 21-jährige Malier Sangaré spielt aktuell nur auf Leihbasis für die Hartberger, gehört weiterhin Red Bull Salzburg, wo er noch ein Jahr Vertrag hat. Die Salzburger verliehen den Box-to-Box-Midfielder in der Vergangenheit bereits an den GAK, den belgischen Klub Zulte-Waregem und schließlich für 1 ½ Jahre nach Hartberg.

In mehreren Ländern gefragt

Speziell in der laufenden Saison etablierte sich Sangaré als Stütze bei den Oststeirern. In 28 Bundesligapartien erzielte er einen Treffer und drei Assists, bildete zusammen mit Ousmane Diakité ein sowohl kampf-, als auch spielstarkes Zentrum. Nun wurden Klubs aus Frankreich, Belgien und der Schweiz auf den malischen U23-Teamspieler aufmerksam.

Der Linksfuß soll laut dem afrikanischen Fußballmedium africafoot.com auf der Liste des Ligue-1-Absteigers Clermont Foot, den belgischen Klubs Union Saint-Gilloise und Beerschot VA, sowie dem Schweizer Tabellenvierten St. Gallen und sogar Freiburg stehen, wobei letzteres Gerücht am ehesten mit Vorsicht zu genießen ist. Und auch ein Wechsel in die französische Ligue 2 wirkt eher unwahrscheinlich.

Ebenso unwahrscheinlich wirkt angesichts der kolportierten Angebotslage ein weiteres Leihjahr in Hartberg. Sangaré scheint bereit für den nächsten Schritt auf der Karriereleiter.

Konkrete (Klub-)Angaben mit Vorsicht zu genießen

Allgemein ist africafoot.com dafür bekannt, dass es teils inflationäres Namedropping betreibt und kaum ein Gerücht der Seite ist für bare Münze zu nehmen. Es ist demnach auch gut denkbar, dass noch völlig andere Namen im Werben um Sangaré auftauchen. Dass es Interesse aus dem Ausland gibt, dürfte allerdings fix sein. In Salzburg dürfte der Mittelfeldspieler in der kommenden Saison jedenfalls keine große Rolle spielen, obwohl er in Hartberg überzeugte.

Auch Diakité wird wieder ein Thema für andere Klubs werden

Auch der zwei Jahre ältere Ousmane Diakité spielte eine starke Saison – und vor allem endlich mal wieder eine verletzungsfreie, nachdem er zuvor wegen eines Kreuzbandrisses und eines „Totalschadens“ im Knie insgesamt fast drei Jahre pausieren musste. Bereits im Winter sollen sich St. Gallen und sogar Sporting Lissabon über den Malier informiert haben. Nachdem nun das Knie hielt und eine gute Saison zu Buche stand, wird auch er mit Sicherheit erneut zu einem heißen Thema am Transfermarkt werden.

Kainz verlängerte, Veränderungen aber wohl unvermeidbar

Vorgebaut haben die Hartberger mit der Vertragsverlängerung für Tobias Kainz, der der Schopp-Elf bis Sommer 2026 erhalten bleibt. Davon abgesehen ist es aber gut möglich, dass Hartberg sein zentrales Mittelfeld komplett neu ausrichten muss.