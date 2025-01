Hat Rapid einen „Raux-Yao-Klon“ im Visier?

Laut dem Transferreporter Luca Bendoni aus dem Team des Experten Gianluca di Marzio ist Rapid am ivorischen Innenverteidiger Ange Ahoussou interessiert. Die Hütteldorfer sollen...

Laut dem Transferreporter Luca Bendoni aus dem Team des Experten Gianluca di Marzio ist Rapid am ivorischen Innenverteidiger Ange Ahoussou interessiert. Die Hütteldorfer sollen bereit sein, den 21-Jährigen um 1,5 Millionen Euro aus seinem Vertrag beim Pau FC zu kaufen.

Es wirkt wie ein Vorgriff auf einen möglichen Abgang von Abwehrchef Serge-Philippe Raux-Yao. Der 194cm große Ange Ahoussou ist ebenfalls Innenverteidiger, Linksfuß und spielt wie früher Raux-Yao in der zweiten französischen Leistungsklasse. Der seit Dezember 21-Jährige ist zudem aktueller ivorischer U23-Nationalspieler.

Bologna und Montreal zeigen ebenfalls Interesse

Seit drei Jahren spielt Ahoussou in Frankreich – zunächst in der zweiten Mannschaft von Nizza, dann leihweise bei Chateauroux und seit Sommer 2023 schließlich für Pau, das 300.000 Euro Ablöse an Nizza bezahlte. Ein Verkauf um die kolportierten 1,5 Millionen Euro wäre der zweitteuerste in der Vereinsgeschichte des kleinen Klubs Pau.

In 1 ½ Jahren kam Ahoussou für den französischen Zweitligisten auf 49 Pflichtspiele und drei Tore. Der FC Bologna und der Montreal CF sollen ebenfalls Interesse am Ivorer zeigen, aber Rapid soll nun in die Bemühungen der anderen Klubs hineingefunkt haben.

Vorgriff auf Raux-Yao-Abgang?

Eine mögliche Verpflichtung von Ahoussou wäre wohl ein Vorgriff auf einen im Sommer drohenden Abgang des überragenden Raux-Yao. Rapid hatte bereits mit dem Ivorer Romeo Amane einen Vorgriff getätigt und für die nächste Saison vorgebaut.

Heute Abend im Pau-Kader?

Ein guter Indikator für die Wahrscheinlichkeit des Transfers wird das heutige Ligue-2-Spiel von Pau gegen Stade Laval heute Abend um 20 Uhr sein. Ahoussou spielte bisher in allen Spielen der Saison bis auf eines durch. Wenn er nicht im Kader seines Klubs stehen würde, wäre das ein Indiz für einen baldigen Abgang.