Holt Kühbauer Ex-Schützling Michorl ins Lavanttal?

Nach seinem heiß diskutierten Aus beim LASK könnte Peter Michorl bei einem anderen Bundesligaklub unterkommen. Wie die „Krone“ berichtet, könnte WAC-Rückkehrer Didi Kühbauer seinen alten Schützling ins Lavanttal lotsen.

Es war schon eine ziemlich unwürdige Posse, wie in Linz zuletzt mit dem langjährigen Leistungsträger umgegangen wurde. Michorl wurde in der UEFA Europa League nicht in den Kader aufgenommen, kam in der Bundesligasaison gerade mal auf 400 Einsatzminuten. Seine letzte Bundesligapartie für den LASK bestritt der 29-Jährige Anfang Dezember.

Abmontiert und in die Regionalliga geschoben

Im Frühjahr wurde er schließlich zu den Amateuren degradiert. In der Regionalliga Mitte kam Michorl auf sechs Tore in 14 Spielen. Die Fans gingen auf die Barrikaden, konnten nicht verstehen, wieso die LASK-Identifikationsfigur, die seit knapp zehn Jahren beim Verein spielte, derart abgesägt wurde.

Neustart unter Kühbauer?

Somit war auch klar, dass der Wiener seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern würde. Seinen Abschied vom Langzeitklub hätte sich Michorl allerdings anders vorgestellt. Zurück in die Spur könnte der Mittelfeldspieler nun bei einem Ex-Trainer finden. Unter Kühbauer war Michorl beim LASK noch unangefochtener Stammspieler.

Beim Wolfsberger AC ist die Kaderplanung für die neue Saison noch nicht richtig angelaufen. Sicher ist bisher nur, dass Torhüter Hendrik Bonmann zu Ludogorets nach Bulgarien wechselt und die Routiniers Mario Leitgeb und Michael Novak die Lavanttaler verlassen werden.

Mehrere Veränderungen im WAC-Mittelfeldzentrum

Der Abgang von Leitgeb erfordert aber ein Nachrüsten im zentralen Mittelfeld – und das idealerweise mit einem Spieler, der reichlich Routine mitbringt. Allgemein ist das Mittelfeldzentrum ein Positionskomplex, wo die Wolfsberger im Sommer aktiv werden müssen: Samson Tijanis Leihe läuft aus und ob eine weitere Leihe des Salzburg-Spielers möglich ist, ist noch nicht klar. Zudem erwies sich Konstantin Kerschbaumer als Transferflop, bestritt in der abgelaufenen Saison nur zwei Spiele für die Kampfmannschaft.

Drei Spieler, die Interesse wecken können

Somit bleiben den Wolfsbergern für die neue Saison aktuell nur der georgische EM-Teilnehmer Sandro Altunashvili und der 21-jährige Pascal Müller für die Sechser/Achter-Position. Mit Thierno Ballo und Augustine Boakye sind zwei Kandidaten für die „Zehn“ zuletzt positiv aufgefallen und werden das Interesse größerer Klubs auf sich ziehen. Dass zumindest einer der beiden den WAC verlässt, wirkt wahrscheinlich.

Michorl würde demnach gut ins Bild passen und könnte einer von möglicherweise mehreren Neuzugängen fürs WAC-Zentrum sein. Nach seinem Vertragsende beim LASK wäre der Wiener natürlich ablösefrei zu haben.