Holt Lijnders ehemaligen Liverpool-Schützling nach Salzburg?

Bobby Clark war in der letzten Saison einer der Youngsters in der Mannschaft von Jürgen Klopp und seinem Co-Trainer Pep Lijnders. Der 19-jährige Mittelfeldspieler verhalf den „Reds“ durch eine schwierige Saisonphase. Der LFC hatte in der vergangenen Spielzeit gerade im Mittelfeld mit vielen Ausfällen zu kämpfen und war gezwungen, auf einige Jugendspieler zurückzugreifen.

Neben dem 21 Jahre jungen Linksverteidiger Conor Bradley und dem erst 18-jährigen Offensivmann Ben Doak bekam Bobby Clark häufig die Möglichkeit sich zu zeigen und überzeugte dabei in seinen Auftritten. Der 19-jährige Teenager kam in der Saison 2023/24 in 14 Pflichtspielen zum Einsatz, in denen ihm ein Tor und zwei Vorlagen gelangen.

Pep Lijnders, der als Co-Trainer bereits maßgeblich an der großen Entwicklung des jungen Mittelfeldakteurs beteiligt war, könnte der ausschlaggebende Grund für eine Wende in der Causa Clark sein. Der ursprüngliche Plan für den jungen Engländer sah zunächst eine Leihe vor, damit er weiter Erfahrung sammeln und sich weiterentwickeln kann.

Dieser Plan scheint sich jetzt allerdings geändert zu haben und Salzburg plant eine feste Verpflichtung des Teenagers. Die starke Bindung zu Salzburg-Coach Lijnders begünstigt dieses Szenario und bietet Clark die Möglichkeit, sein Potenzial unter seinem Mentor komplett zu entfalten. Sollten die „Roten Bullen“ die UEFA Champions League Qualifikation schaffen, winken ihm einige Einsätze in der europäischen Königsklasse, was für den jungen Spieler einen großen Anreiz darstellt.

Die Vereinsverantwortlichen von Salzburg ließen sich zunächst von Absagen seitens des LFC nicht abschrecken und blieben hartnäckig. Berichten zufolge erzielten die Salzburger im weiteren Verlauf eine Einigung mit dem englischen Top-Club. Die Ablösesumme soll rund sechs Millionen Pfund betragen:

🚨 EXCLUSIVE: RB Salzburg are edging closer to agreeing a permanent deal with Liverpool for Bobby Clark.

In a surprising move, the young midfielder is on the verge of leaving Anfield on a permanent deal.

A number of championships sides are interested in the impressive… pic.twitter.com/OhnsN3tx1n

— DaveOCKOP (@DaveOCKOP) August 10, 2024