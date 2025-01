Husković verlängert bei Austria und wechselt leihweise nach Hartberg

Austria Wien und Eigengewächs Muharem Husković haben sich auf eine Verlängerung des ursprünglich im Sommer auslaufenden Vertrags bis zum Ende der Saison 2026/27 geeinigt....

Austria Wien und Eigengewächs Muharem Husković haben sich auf eine Verlängerung des ursprünglich im Sommer auslaufenden Vertrags bis zum Ende der Saison 2026/27 geeinigt. Für die kommende Rückrunde wird der 21-jährige Angreifer an den TSV Hartberg verliehen.

Im Sommer 2016 wechselte Husković zu Austria Wien, wo er den gesamten Akademie-Bereich von der U15 bis zur U18 durchlief und sein Können im Anschluss bei den Young Violets in der 2. Liga unter Beweis stellte. Seinen ersten Profivertrag unterschrieb der Angreifer im September 2020 und feierte am 26. Jänner 2021 im Alter von 17 Jahren sein Bundesliga-Debüt: Beim 4:0-Auswärtssieg der Veilchen bei der Admira wurde Muki in der 87. Minute eingewechselt. Seither kam der österreichische U21-Teamspieler in 73 Spielen für die violette Kampfmannschaft zum Einsatz und erzielte dabei zwölf Treffer.

Die Veilchen konnten mit dem violetten Eigenbauspieler nun eine Einigung erzielen und den ursprünglich zum Ende der Saison auslaufenden Kontrakt bis Sommer 2027 verlängern. Um die notwendige Spielpraxis zu bekommen, wird Husković für die Rückrunde der laufenden Saison an den TSV Hartberg verliehen.

Sportdirektor Manuel Ortlechner: „Muki Husković ist ein violettes Eigengewächs und ein sehr talentierter Spieler, der sein Potenzial in der österreichischen Bundesliga bereits unter Beweis stellen konnte. Wir sind von seinen Qualitäten überzeugt, weshalb wir seinen Vertrag bis Sommer 2027 verlängert haben. Für seine weitere Entwicklung benötigt er aber unbedingt Spielzeit, die wir ihm aktuell in der Kampfmannschaft nicht garantieren können. Die Leihe nach Hartberg ist daher eine gute Lösung für Muki und Austria Wien. Wir werden seine Entwicklung im Frühjahr genau beobachten.„