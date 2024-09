Ilzer: „Hartes Kräftemessen gegen gefährlichen Gegner“

Der SK Sturm Graz trifft im aufgrund der Starkwetterereignisse verschobenen Spiel der 6. Runde der ADMIRAL Bundesliga auf den FK Austria Wien. Das Spiel...

Der SK Sturm Graz trifft im aufgrund der Starkwetterereignisse verschobenen Spiel der 6. Runde der ADMIRAL Bundesliga auf den FK Austria Wien. Das Spiel findet am Mittwoch, dem 25. September, um 18.30 Uhr in der Generali Arena in Wien statt.

Cheftrainer Christian Ilzer meint: „Das Spiel am Sonntag gegen den WAC können wir nicht mehr rückgängig machen, aber was wir tun können, ist bereits morgen gegen die Austria wieder ein anderes Bild von uns abzugeben. Auch wenn die Zeit für Vorbereitungen auf das Spiel gegen die Austria kurz ist, sind wir alle froh, dass wir uns so schnell wieder neu beweisen können. Ich erwarte mir morgen ein richtig schweres Spiel in Wien, wie bereits gesagt hat die Austria im Transfersommer sehr gute Neuverpflichtungen getätigt und entwickelt sich sportlich wieder in eine sehr gute Richtung. Sie sind speziell in der Offensive gefährlich, werden ebenso wie wir eine Reaktion auf die Niederlage am Sonntag zeigen wollen und deshalb erwartet uns am Mittwoch ein hartes Kräftemessen gegen einen gefährlichen Gegner.“

Ilzer zur Personalsituation: „Neben den Langzeitverletzten Wüthrich und Borkovic waren auch Jon Gorenc Stankovic und einige weitere Spieler nach der Partie gegen den WAC angeschlagen. Die medizinische Abteilung hat im Moment alle Hände voll zu tun, aber wir sind guter Dinge, dass wir die Jungs bis morgen Abend wieder absolut matchfit in dieses schwere Auswärtsspiel schicken können.“

Lovro Zvonarek sagt: „Nach der Niederlage vom Sonntag müssen wir als Mannschaft noch näher zusammenrücken und mehr investieren, um unser Spiel auf den Platz zu bringen. Wir wollen wieder mehr sprinten, mehr Intensität in die Zweikämpfe bringen und alles dafür geben, um in Wien wieder unser wahres Gesicht zu zeigen.“

Infos zum Spiel:

– Als Schiedsrichter der Partie wird Walter Altmann fungieren.

– Der SK Puntigamer Sturm Graz gewann in der ADMIRAL Bundesliga die letzten drei Auswärtsspiele gegen den FK Austria Wien – wie zuvor nur von 1999 bis 2000 und nie mehr in Folge. Sturm erzielte in den letzten vier BL-Auswärtsspielen gegen die Wiener Austria jeweils mehr als ein Tor – erstmals so oft in Folge.

– Der FK Austria Wien gewann die ersten beiden Heimspiele in dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga – wie zuletzt 2018/19, als sogar die ersten drei BL-Heimspiele gewonnen wurden. Die Wiener Austria verlor saisonübergreifend nur eines der letzten 18 BL-Heimspiele (9S 8U) – mit 0:4 im Mai 2024 gegen den RZ Pellets WAC. Mehr als drei BL-Heimsiege in Folge gab es zuletzt von Mai bis September 2018 (4).

Pressemeldung, SK Sturm