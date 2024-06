Innenverteidiger-Talent unterschreibt langfristigen Vertrag bei RB Salzburg

Youngster Jannik Schuster unterschreibt bei den Roten Bullen Jannik Schuster wechselt vom FC Liefering zum FC Red Bull Salzburg, wo er einen Vertrag bis...

Youngster Jannik Schuster unterschreibt bei den Roten Bullen

Jannik Schuster wechselt vom FC Liefering zum FC Red Bull Salzburg, wo er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028 unterfertigt.

Fußball von morgen

Der groß gewachsene Innenverteidiger aus Tirol spielt seit 2020 in Salzburg und feierte in weiterer Folge drei Meistertitel mit den Teams der Red Bull Fußball Akademie.

Mittlerweile hält Schuster bei sechs Einsätzen in der UEFA Youth League-Mannschaft sowie zwölf weiteren für den FC Liefering (1 Tor, 2 Assists) in der ADMIRAL 2. Liga und repräsentiert den Salzburger Weg unter dem Slogan „Wir sind der Fußball von morgen“ ausgezeichnet.

Jannik Schuster wird weiterhin beim FC Liefering trainieren und spielen.