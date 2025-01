Das Trainingslager des SK Rapid im spanischen Benidorm bietet dem Team nicht nur eine willkommene Gelegenheit, der Winterkälte zu entfliehen, sondern auch, sich intensiv...

Das Trainingslager des SK Rapid im spanischen Benidorm bietet dem Team nicht nur eine willkommene Gelegenheit, der Winterkälte zu entfliehen, sondern auch, sich intensiv auf die kommenden Aufgaben vorzubereiten. Sportdirektor Markus Katzer sprach in einem Interview über die Mannschaft und die Vorbereitung auf das Frühjahr.

Auf die Frage, wie er das Trainingslager bisher einschätzt, zeigte sich Katzer zufrieden: „Wir sind jetzt noch keine 24 Stunden da, aber der erste Eindruck ist sehr, sehr gut. Eine wunderschöne Anlage, zwei Fitnesscenter, der Platz ist sensationell. Also alle Möglichkeiten, um sich gut auf die Frühjahrsmeisterschaft vorzubereiten.“

Es kann morgen auch ganz anders sein

In Bezug auf die Transferzeit verriet der Geschäftsführer Sport den aktuellen Stand: „Wir haben es ganz gut gemacht, glaube ich. Haben uns auch wieder gut vorbereitet. Wir haben die eine oder andere Situation gehabt, die wir klären wollten, weil es für den einen oder anderen Spieler nicht so viele Spielminuten gegeben hat im Herbst. Mal schauen, was sich noch tut. Aber aktuell ist die Zeit etwas ruhig.“

Damit meinte er, dass für Spieler mit wenig Einsatzzeiten bereits Lösungen gefunden wurden, während man für den einen oder anderen Spieler noch Lösungen sucht. Beispiele dafür sind Maximilian Hofmann und Dennis Kaygin, die bereits abgegeben beziehungsweise verliehen wurden. Der KURIER berichtet zudem, dass an einer Leihe von Gale und einem Abgang von Kerschbaum und Seydi gearbeitet wird.

Katzer machte aber deutlich, dass es keinen Ausverkauf geben wird: „Ich habe es oft genug gesagt, wir werden keinen Ausverkauf starten. Das haben wir nicht und das werden wir auch nicht bis zum Schluss.“ Er erklärte jedoch, dass sich das während den offenen Transferfenstern schnell ändern können: „Wenn man heute denkt, es ist entspannt, kann es morgen ganz anders sein. Wir werden schauen, was sich noch tut.“

Ryan Mmaee trainiert mit der Mannschaft

Auf die Frage nach dem Fitnesszustand der Mannschaft gab Katzer Entwarnung, auch bei Nenad Cvetkovic, der beim Testspiel gegen den SKN St. Pölten vorzeitig vom Platz musste: „Er hat keine strukturelle Verletzung. Wie in jeder Vorbereitung gibt es das eine oder andere Wehwehchen, die eine oder andere Erkältung, was auch normal ist. Bei Ryan Mmaee ist es sehr positiv, er ist jetzt zurück auf dem Platz und hat auch erste Trainingseinheiten mit der Mannschaft gemacht und es schaut ganz gut aus.“

Romeo Amane ist ein sehr, sehr guter Spieler

Katzer sprach auch über den jüngsten Neuzugang Romeo Amane, der im Trainingslager trotz einer Verletzung bereits mit der Mannschaft zusammen ist: „Es ist so, dass wir da ein bisschen Druck rausnehmen wollten. Er hatte eine Arthroskopie an der Zehe, das ist aber keine große Verletzung…Das Wichtigste ist, dass er einfach ein sehr, sehr guter Spieler ist, der uns in der Qualität weiterbringt. Natürlich gehen wir davon aus, dass die Chance sehr groß ist, dass er noch im Frühjahr uns helfen wird. Aber wir haben einfach Druck rausgenommen, um da keinen Stress entstehen zu lassen.“

Katzer hob hervor, wie wichtig es sei, dass sich Amane schnell integriert: „Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man gleich bei der Mannschaft ist, dass man sich integrieren kann, um es leichter zu haben. Das wollen wir ihm ermöglichen, und die Zeit wollen wir ihm geben.“

Auch andere Mannschaften sollen im Rahmen des Trainingslagers beobachtet werden: „Wir haben uns gestern Valencia gegen Real Sociedad angeschaut. Für mich ist es immer ganz wichtig, wenn man in einem anderen Land ist und die Möglichkeit hat, den heimischen Fußball zu sehen, um das Niveau ein bisschen abzuschätzen.“