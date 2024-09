Irre England-Gerüchte um zwei Salzburg-Youngster

Gerade mal neun Saisonspiele hat Vizemeister Red Bull Salzburg bisher absolviert und schon jetzt machen Gerüchte über Abgänge der frischgebackenen Toptalente der Salzburger die...

Gerade mal neun Saisonspiele hat Vizemeister Red Bull Salzburg bisher absolviert und schon jetzt machen Gerüchte über Abgänge der frischgebackenen Toptalente der Salzburger die Runde. Diesmal stehen Moussa Yeo und Samson Baidoo im Fokus.

Die afrikanische Website „Africa Foot“ meint zu wissen, dass der Liverpool FC bereits Kontakt mit den Mozartstädtern aufgenommen hat. Das Objekt der Begierde heißt Moussa Yeo. Der 20-jährige Malier war eine der auffälligsten Erscheinungen in der bisherigen Saison, kam in den ersten neun Spielen auf drei Tore und vier Assists – und das obwohl er in der vergangenen Saison nur eine einzige Partie für die Kampfmannschaft absolvierte und sonst in Liefering kickte.

Yeo-Gerücht mit Vorsicht zu genießen

Yeo ist sicher einer der Gewinner des Trainerwechsels auf Pepijn Lijnders. Der Niederländer setzt regelmäßig auf den flexiblen Offensivspieler, der bisher im Angriff und als Linksaußen eingesetzt wurde. Der trickreiche Yeo hat in Salzburg einen Vertrag bis 2027 und es war nach den letzten Leistungen nur eine Frage der Zeit, bis er in den Notizblöcken größerer Klubs stehen würde.

Ob aber ausgerechnet Liverpool der Klub ist, der den Youngster aus seinem Vertrag kaufen wird, steht noch in den Sternen. „Africa Foot“ ist dafür bekannt, aus einer Mücke einen Elefanten zu machen. Das Portal streut zahlreiche Gerüchte, von denen die meisten sich im Sand verlaufen. Dass Yeo bereits auf Scoutinglisten steht, ist wohl sicher, allerdings wird bis zur nächsten Transferzeit noch vieles passieren und Salzburg hat keinerlei Verkaufsdruck. Die Fans des Vizemeisters müssen sich also voraussichtlich keine Sorgen machen und werden Yeo noch länger auf die Beine schauen können.

Englische Top-Teams beobachteten Baidoo

Ein noch tollkühneres Gerücht gibt es zudem über ÖFB-Teamspieler Samson Baidoo. Der Innenverteidiger, der im vergangenen Oktober sein Debüt für die Nationalmannschaft gab und sonst bei der U21 aufläuft, soll von Tottenham Hotspur, Newcastle United und sogar Manchester City beobachtet werden, wie das englische Medium „HITC“ berichtet.

Auch hier muss man mit voreiligen Schlüssen vorsichtig sein. Es soll bestätigt sein, dass die Klubs den 20-Jährigen von Scouts beobachten ließen. Das muss allerdings noch nichts heißen, zumal die englischen Topklubs zahlreiche Spieler ansehen und auch „Breitenscouting“ betreiben, also Spiele besuchen, in denen ein größerer Pool als Spielern für den Klub interessant sein könnte.

20-jähriger Innenverteidiger in Salzburg gesetzt

Nach den Abgängen von Strahinja Pavlovic (AC Milan) und Oumar Solet (noch vereinslos) rutschte der gebürtige Grazer Baidoo in die Startelf der Salzburger, für die er in der laufenden Saison in allen neun Saisonpartien durchspielte. Insgesamt kann der 190cm-Mann bereits auf 37 Pflichtspieleinsätze für die Salzburger zurückblicken, in denen er zudem zwei Tore und einen Assist beisteuerte.