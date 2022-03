Jeweils bis 2023: WAC verlängert mit Innenverteidiger-Duo

Unser Innenverteidiger-Duo Luka Lochoshvili und Dominik Baumgartner trägt auch in der kommenden Saison das schwarz-weiße Dress der Wölfe. Bei beiden Defensivspielern zog der RZ...

Unser Innenverteidiger-Duo Luka Lochoshvili und Dominik Baumgartner trägt auch in der kommenden Saison das schwarz-weiße Dress der Wölfe. Bei beiden Defensivspielern zog der RZ Pellets WAC die Vertragsoption und somit verlängern sich beide Verträge vorzeitig bis 2023.

Das Wolfsrudel kann in der kommenden Spielzeit weiter auf das Abwehrbollwerk rund um Luka Lochoshvili und Dominik Baumgartner zählen. Sowohl beim Georgier, als auch beim Österreicher wurde die Vertragsoption auf ein weiteres Jahr gezogen.

Baumigartner kann seit seinem Wechsel vom VFL Bochum (zuerst ausgeliehen und 2020 dann fix erworben) auf 82 Einsätze für den WAC in Bundesliga, ÖFB-Cup und Europa League zurückblicken. Dabei gelangen ihm insgesamt 10 Treffer – als Innenverteidiger wohlgemerkt. In seiner ersten halben Saison im Lavanttal noch von einer Verletzung zurückgeworfen, konnte er sich danach in die Stammelf spielen und ist seitdem aus der Innenverteidigung der Wölfe nicht mehr wegzudenken.

Auch für Lochoshvili verlief die Anfangsphase in Wolfsberg nicht nach Wunsch, sah er doch in seinem Bundesliga-Debüt gegen RB Salzburg bereits nach 16 Minuten die Rote Karte. Doch nach mittlerweile 59 Partien in schwarz-weiß ist auch der 1,91m große Georgier voll im Wolfsrudel angekommen und stellt mit Baumgartner ein richtiges Abwehrbollwerk im Abwehrzentrum dar.

Dominik Baumgartner:

„Ich freue mich, dass ich ein weiteres Jahr hier in Wolfsberg spielen kann. Ich habe mich hier in den vergangenen Saisonen super eingelebt und freue mich bereits auf die kommenden Aufgaben. Der Fokus liegt jetzt aber natürlich auf die anstehenden Spiele in der Meistergruppe, die wir positiv absolvieren wollen, um unser großes Ziel Europacup zu erreichen.“

Luka Lochoshvili: