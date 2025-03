Jürgen Säumel: „Haben einen Schritt in die richtige Richtung gemacht“

Der SK Sturm Graz trifft in der 20. Runde der ADMIRAL Bundesliga auf den FC Red Bull Salzburg. Das Spiel findet am Sonntag, dem...

Der SK Sturm Graz trifft in der 20. Runde der ADMIRAL Bundesliga auf den FC Red Bull Salzburg. Das Spiel findet am Sonntag, dem 2. März, um 17 Uhr in der Red Bull Arena in Kleßheim statt.

Jürgen Säumel, Cheftrainer des SK Sturm, meint: „Auch wenn es weiterhin Verbesserungspotenzial in unserem Spiel gibt, konnten wir zuletzt gegen Blau-Weiß Linz wieder unser wahres Gesicht zeigen und haben mit dieser Partie einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Jetzt wartet mit dem Auswärtsspiel gegen Salzburg eine weitere schwere Aufgabe auf uns. Salzburg konnte zuletzt gegen eine formstarke Wiener Austria gewinnen, zeigt wieder mehr ihrer jahrelang bekannten DNA mit intensivem Pressing und schnellem Umschaltspiel und ist definitiv weiterhin ein absolutes Spitzenteam der Österreichischen Bundesliga. Dementsprechend schwer wird die Aufgabe am Sonntag. Wir haben in dieser Trainingswoche weiter akribisch an unserem Spiel gearbeitet, wollen mutig auftreten, aber auch die nötige Freude und den Spaß am Fußball zeigen, der uns auszeichnet.“

Säumel über die Personalsituation: „Wir mussten zuletzt einige angeschlagene Spieler im Training vorgeben, bei denen noch nicht klar ist, ob sie für das Spiel am Sonntag rechtzeitig fit werden. Definitiv noch fehlen wird Gregory Wüthrich, der nach seinen muskulären Problemen im Adduktorenbereich noch nicht bereit für das Spiel am Sonntag ist.“

William Bøving sagt: „Es wird ein richtig schweres Spiel in Salzburg, in dem wir unbedingt drei Punkte mitnehmen wollen, die uns vor der Punkteteilung noch einmal richtig helfen würden. Salzburg hat zuletzt gegen die starke Austria gewonnen, dementsprechend wäre es für uns ein richtiger Momentum-Boost, wenn wir in diesem Spiel siegen könnten. Ich erwarte mir Intensität auf beiden Seiten und ein hart umkämpftes Spiel, auf das wir als Mannschaft schon richtig brennen.“

Weitere Infos:

Als Schiedsrichter der Partie wird Walter Altmann fungieren.

Der SK Sturm Graz gewann das Hinspiel in Runde 9 mit 5:0 und damit erstmals seit Juli 2022 ein Spiel in der ADMIRAL Bundesliga gegen den FC Red Bull Salzburg, dazwischen setzte es drei Niederlagen bei vier Remis für die Grazer in diesem BL-Duell. Zwei BL-Siege in Folge gelangen dem SK Sturm gegen Salzburg zuletzt 2022.

Der FC Red Bull Salzburg ist in der Bundesliga seit sieben Heimspielen gegen den SK Puntigamer Sturm Graz ungeschlagen (4S 3U) – zuletzt von Dezember 2002 bis November 2013 länger (22 Heimspiele – 19S 3U). Salzburg verlor nur eines der letzten 15 BL-Heimspiele gegen den SK Sturm (10S 4U) – am 21. November 2020 (1:3).

Der FC Red Bull Salzburg ist in der Bundesliga seit sieben Spielen ungeschlagen (3S 4U) – erstmals so lange in dieser Saison und könnte nun bei einem Sieg gegen den SK Puntigamer Sturm Graz erstmals seit Saisonbeginn (Runde 1-3) wieder zwei BL-Siege in Folge feiern.

Der SK Sturm Graz erzielte 44 Tore in den ersten 19 BL-Spielen – so viele wie zuvor nur 1997/98 (45) und 2008/09 (46). Die Grazer fügten in Runde 9 dem FC Red Bull Salzburg mit dem 5:0 die höchste Niederlage in der Bundesliga seit März 2008 zu (damals 0:7 gg. den SK Rapid). Dennoch blieb Salzburg in neun der ersten 19 BL-Spiele dieser Saison ohne Gegentor – so oft wie kein anderes Team 2024/25.

Der SK Sturm Graz erzielte in 15 der 19 Spiele dieser Saison der Bundesliga das 1:0 – so oft wie kein anderes Team. Salzburg kassierte in fünf Spielen das 0:1 – nur der SK Sturm Graz (4) in weniger. Salzburg punktete in 60% der Spiele nach 0:1-Rückstand (2S 1U) – nur der SK Rapid (62% – 8 Spiele, 1S 4U) mit einem höheren Anteil.