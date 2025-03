Jürgen Säumel: „Werden bis in die Haarspitzen motiviert sein“

Der SK Sturm Graz trifft in der 21. Runde der ADMIRAL Bundesliga auf den Grazer AK. Das Spiel findet am Sonntag, dem 9. März,...

Der SK Sturm Graz trifft in der 21. Runde der ADMIRAL Bundesliga auf den Grazer AK. Das Spiel findet am Sonntag, dem 9. März, um 17 Uhr in der Merkur Arena in Liebenau statt. Der GAK fungiert als Veranstalter, der SK Puntigamer Sturm Graz hat wie bekannt als selbstauferlegte Maßnahme auf das Auswärtsticketkontingent verzichtet.

Jürgen Säumel, Cheftrainer des SK Sturm, sagt: „Mit dem Grazer Derby wartet ein Spiel mit besonderer Bedeutung für die Mannschaft, all unsere Fans und den gesamten Verein auf uns. Dass unsere Kurve fehlt, schmerzt natürlich, dennoch wird meine Mannschaft bis in die Haarspitzen motiviert sein! Wir erwartet den GAK gut organisiert und kompakt, mit viel Qualität über ihr Umschaltspiel und Standardsituationen. Unser Ziel ist es, von Anfang an unsere Stärken auf den Platz zu bringen und so dem GAK unser Spiel aufzuzwingen – wir wollen am Sonntag das Derby unbedingt gewinnen.“

Säumel über die Personalsituation: „Dass uns Dimitri Lavalée mit seiner Gelbsperre fehlt, schmerzt natürlich. Gregory Wüthrich und Emir Karic konnten in dieser Woche nicht alle Mannschaftstrainings vollumfänglich mitmachen, dennoch bin ich zuversichtlich, dass sie mir am Sonntag zur Verfügung stehen werden. Auch William Bøving plagen muskuläre Probleme – bei ihm wird es sich erst am Sonntag entscheiden, ob er für das Spiel einsatzfähig ist.“

Spielmacher Otar Kiteishvili sagt: „Ich erwarte mir ein großartiges Match – es macht immer Spaß, das Derby zu spielen, eine Partie voller Emotionen und Intensität, das erwarten wir uns auch für Sonntag. Wir wissen, dass es im Derby immer eng zur Sache geht, uns dementsprechend ein richtig hartes Spiel erwartet und wir richtig gut vorbereitet und bereit in dieses Spiel gehen müssen. Unsere Fans werden wir natürlich vermissen – sie haben stets einen großen Anteil an unseren Erfolgen, dennoch müssen wir uns auf diese Situation einstellen und wollen für sie die drei Punkte holen!“

Als Schiedsrichter der Partie wird Harald Lechner fungieren.

Das erste Grazer Derby seit dem 17. Mai 2007 in der ADMIRAL Bundesliga gewann der SK Puntigamer Sturm Graz gegen den Grazer AK 1902 in der Hinrunde mit 5:2. Der SK Sturm Graz gewann erstmals seit 1997/98 drei BL-Duelle in Folge gegen den GAK – nie mehr.

Der SK Sturm Graz ist in der ADMIRAL Bundesliga seit 14 Spielen gegen Aufsteiger ungeschlagen (12S 2U) – eine längere Serie hatte Sturm nur von 1996 bis 1998 (16 Spiele). Die letzte Niederlage gegen einen BL-Aufsteiger kassierte der SK Sturm im Oktober 2018 beim TSV Egger Glas Hartberg (0:2 A).

Der SK Sturm Graz erzielte beim 1:3 gegen den FC Red Bull Salzburg zum 16. Mal das erste Tor im Spiel – Höchstwert in dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga. Sturm kassierte aber die erste Niederlage nach 1:0-Führung in dieser BL-Saison, eine Niederlage nach 1:0-Führung gab es für Sturm davor zuletzt am 28. Mai 2023 gegen den SK Rapid (2:3 A)

Der SK Sturm Graz traf beim 1:3 gegen Red Bull Salzburg zum 15. Mal nach einer Standardsituation – nur der RZ Pellets WAC (16-mal) in dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga häufiger. Der Grazer AK 1902 kassierte 19 Gegentore nach Standards – Höchstwert. Drei davon kassierte der GAK in der Hinrunde gegen den SK Sturm.

Der Grazer AK 1902 läuft in dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga mit der im Schnitt ältesten Startelf auf: 28 Jahre und 30 Tage. Die Startelf des SK Puntigamer Sturm Graz ist im Schnitt 24 Jahre und 97 Tage alt, nur die des FC Red Bull Salzburg ist jünger (22 Jahre, 274 Tage).