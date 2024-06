Justin Omoregie wechselt leihweise zum TSV Hartberg

Der 20-jährige Wiener Justin Omoregie wechselt leihweise für die kommende Saison 2024/2025 vom FC Red Bull Salzburg zum TSV Egger Glas Hartberg. Der zentrale...

Der zentrale Mittelfeldspieler absolvierte für den FC Liefering 31 Spiele in der 2. Liga und sammelte auch in der UEFA Youth League schon Erfahrung. Der 1,91m große und universell einsetzbare Spieler ist auch aktueller Nachwuchs Nationalteamspieler in der Unter 21 von Werner Gregoritsch.

Justin Omoregie: „Ich freue mich sehr, dass es mit der Leihe so gut geklappt hat. Die Gespräche mit dem Trainer waren hervorragend. Ich finde die Philosophie und das wofür Hartberg steht klasse. Ich freue mich die Fans im Stadion zu sehen und die Mannschaft kennen zu lernen.“

Cheftrainer und Sportdirektor Markus Schopp: „Mit Justin kommt ein Spieler zu uns, der auf sehr vielen Ebenen schon bewiesen hat, welch großartiges Talent er ist. Er ist universell einsetzbar, sehr flexibel und passt genau in die Idee wie wir uns entwickeln wollen.“