Kamerunischer Mittelfeldspieler im Probetraining bei Austria Wien

Das Sportportal Camfoot berichtet, dass der 22-jährige Mittelfeldspieler Nchindo John Bosco ein Probetraining bei der Wiener Austria absolviert. Der Mittelfeldspieler ist der aktuelle Kapitän der Yong Sports Academy. Der Klub, der auch nur YOSA genannt wird, wurde im Jahr 2004 von Schiedsrichter Yong Francis gegründet und spielt in der MTN Elite one, der höchsten Spielklasse Kameruns.

Der offensive Mittelfeldspieler, der auch in der U20-Nationalmannschaft Kameruns spielte, war bereits im Juni bei einem Probetraining in Favoriten. In der Vergangenheit soll sich auch Stade Brest für das Talent interessiert haben, doch eine Knieverletzung verhinderte den Transfer

Die Austria-Fans würden sich auch über eine Verstärkung im Mittelfeld freuen, allerdings finden die meisten Anhänger durchaus zurecht, dass eher im defensiven Mittelfeld Handlungsbedarf besteht. Nach dem Abgang des starken Eric Martel formierte sich in der vergangenen Saison das Mittelfeld-Duo Potzmann und Jukic heraus, was bis zur Suspendierung von Jukic auch gut funktionierte. Da auch Mittelfeld-Talent Braunöder fix bei Como landete, wäre eine Verstärkung auf dieser Position durchaus angebracht.

In der vergangenen Runde spielten Barry und Fischer im zentralen, defensiven Mittelfeld, was jedoch nicht die beste Position für das Duo ist. Insbesondere Barry zeigte in Israel, dass er weiter vorne sehr viel für seine Mannschaft beitragen kann und viel Gefahr ausstrahlt.

Hier könnt ihr euch einige Szenen von Nchindo John Bosco ansehen: