Kamil Piatkowski verlässt Red Bull Salzburg

Kamil Piatkowski wechselt vom FC Red Bull Salzburg in die Türkei und unterschreibt beim Erstligisten Kasimpasa einen Leihvertrag bis zum Ende der Saison.

Der 24-jährige polnische Teamspieler kam im Sommer 2021 von Rakow (POL) zu den Roten Bullen und wurde bisher in insgesamt 57 Begegnungen eingesetzt (1 Tor, 3 Assists). Darüber hinaus war Piatkowski auch an KAA Gent (BEL/Frühjahr 2023) und den FC Granada (ESP/Frühjahr 2024) verliehen.

Rouven Schröder, Geschäftsführer Sport beim FC Red Bull Salzburg, erklärt dazu: „Kamil hat in den wirklich sehr guten gemeinsamen Gesprächen seinen Anspruch auf einen Stammplatz bei uns dargelegt. Das konnten wir auch aufgrund der Kadersituation jedoch nicht gewährleisten, weshalb wir uns zu dieser Leihe entschlossen haben. Wir hoffen, dass er in den kommenden Monaten bei Kasimpasa auf viel Einsatzzeit kommt, was ihm auch in Blickrichtung polnisches Nationalteam weiterhelfen soll.“