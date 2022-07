Kehrt aus Bremen zurück: Austria Klagenfurt verstärkt sich mit Simon Straudi

Die Austria Klagenfurt freut sich über die Rückkehr eines Aufstiegs-Helden! Simon Straudi, der im Sommer 2021 als Leihspieler von Werder Bremen mit den Violetten...

Die Austria Klagenfurt freut sich über die Rückkehr eines Aufstiegs-Helden! Simon Straudi, der im Sommer 2021 als Leihspieler von Werder Bremen mit den Violetten den Sprung ins Oberhaus des österreichischen Fußballs feierte, wechselt nach Ablauf seines Arbeitspapiers beim deutschen Bundesligisten fest nach Kärnten und unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024.

„Der Kontakt zu Simon ist auch im vergangenen Jahr nie abgerissen. Wir haben seine Entwicklung in Bremen verfolgt und freuen uns, dass wir ihn jetzt wieder bei uns haben. Er wird wertvoll für uns sein, weil er sehr vielseitig ist und verinnerlicht hat, wie wir Fußball spielen wollen. Außerdem hat der Bursche einen tollen Charakter und ist auch als Typ eine Bereicherung für unseren Kader“, sagt Geschäftsführer Sport Matthias Imhof.

Anfang August 2020 war Straudi erstmals nach Waidmannsdorf gekommen und war im weiteren Verlauf der Aufstiegs-Saison eine starke, verlässliche Größe. In allen 20 Pflichtspielern unter der Regie von Chefcoach Peter Pacult stand der Italiener in der Startformation, auch in den beiden Relegations-Duellen mit dem SKN St. Pölten (4:0, 1:0) stand der Rechtsverteidiger von der ersten bis zur letzten Sekunde am Platz.

„Ich hatte mich in Klagenfurt direkt sehr wohlgefühlt und es ist ja auch kein Geheimnis, dass ich gern geblieben wäre. Das hat damals leider nicht geklappt, aber umso mehr freue ich mich jetzt darüber, in der kommenden Saison wieder dabei zu sein. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir unsere Erfolgsstory gemeinsam weiterschreiben“, sagt Straudi, der schon seit Montag als Gastspieler am Training teilnahm und Mittwoch im Test beim SV Moosburg (13:0) eingesetzt wurde.

Nach dem Triumph mit der Austria kehrte der 23-jährige Defensiv-Allrounder zu Werder Bremen zurück. Dort war Straudi in der zurückliegenden Serie fester Bestandteil des Profikaders, stand achtmal im Spieltags-Aufgebot, blieb aber ohne Einsatz. Für die Amateure der Grün-Weißen in der Regionalliga absolvierte er 15 Partien, jeweils von Beginn an.

Sein Fokus lag auf Werder, doch auch die Violetten verlor er dabei nie aus den Augen. „Wenn man gemeinsam so etwas Großes erreicht, dann bleibt eine enge Verbindung. Ich habe genau verfolgt und mich regelmäßig informiert, wie sich die Jungs in der Bundesliga schlagen und mich total gefreut, als sie in die Meistergruppe eingezogen sind. Daran wollen wir anknüpfen. Ich will den maximalen Erfolg, so viel wie möglich spielen und dem Team helfen“, so Straudi.