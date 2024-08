Kehrt Taxiarchis Fountas zurück in die Bundesliga?

Insgesamt 4 ½ Jahre verbrachte der griechische Angreifer Taxiarchis Fountas in Österreich. Seine erfolgreichste Zeit hatte er bei Rapid, wo er auf 45 Treffer...

Insgesamt 4 ½ Jahre verbrachte der griechische Angreifer Taxiarchis Fountas in Österreich. Seine erfolgreichste Zeit hatte er bei Rapid, wo er auf 45 Treffer und 19 Assists in 91 Pflichtspielen kam. Nach 2 ½ Jahren im Ausland könnte der mittlerweile 28-Jährige nun vor einer Rückkehr nach Österreich stehen.

Wie die „Kronen Zeitung“ berichtet, soll sich der Wolfsberger AC mit Fountas’ Ex-Trainer Didi Kühbauer für eine Verpflichtung des giftigen Angreifers interessieren. Nach dem Abgang von Augustine Boakye zum französischen Traditionsklub Saint-Étienne hat der WAC noch Nachrüstungsbedarf in der Offensive.

Zweimal „im Bösen gegangen“

Fountas fiel im Frühjahr 2022 bei Rapid in Ungnade, verließ Hütteldorf – nicht im Guten – in Richtung Washington D.C., wo er in vier Jahren etwa fünf Millionen US-Dollar verdienen sollte. Obwohl er in der Major League Soccer mit 18 Toren in 38 Spielen an seine starken Leistungen aus Wien anknüpfen konnte, suspendierte ihn der Klub nach 1 ½ Jahren aufgrund eines Rassismusskandals.

In Trabzon auf dem Abstellgleis

Der 18-fache griechische Teamspieler zog vor genau einem Jahr weiter in die Türkei, unterschrieb für zwei Jahre mit Option auf eine weitere Saison bei Rapids letztem Europacupgegner Trabzonspor. Über die Rolle des Ergänzungsspielers kam er bis dato nicht hinaus und in 35 Partien standen sechs Tore und zwei Assists zu Buche. Zuletzt wurde er aber – wie einige andere Spieler auch – nicht für den Europacup berücksichtigt und steht in Trabzon eher auf dem Abstellgleis.

Gehalt für den WAC schwer leistbar

Dass der neue Klub des Ex-Rapidlers aber ausgerechnet der WAC werden wird, ist trotz der drei Millionen Euro Ablöse, die die Lavanttaler für Boakye lukrierten, eher unwahrscheinlich. Das Gehaltsniveau, das Fountas von seinen letzten Stationen gewöhnt ist, dürfte in Wolfsberg den Rahmen sprengen. Fountas müsste also große finanzielle Einbußen zugunsten eines recht sicheren Stammplatzes in Kärnten in Kauf nehmen.

Interesse auch aus Griechenland und der Türkei

Den Vertrag in Trabzon auszusitzen könnte für Fountas allerdings schwierig werden, zumal der Klub Druck macht, dass der Stürmer einen neuen Verein findet. Auch für das Conference-League-Playoff gegen St. Gallen wurde Fountas nicht auf die Kaderliste von Trabzonspor gesetzt. Konkurrenz für den WAC könnte es aus Fountas’ Heimat geben: Auch Aris Saloniki soll sich um den 170cm großen Offensivspieler bemühen, möchte allerdings keine Ablöse bezahlen. Zudem soll es auch Interesse von kleineren Klubs aus der türkischen Süper Lig geben.