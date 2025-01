Kein Sieg für Sturm Graz im Testspieldoppel

Bevor am Dienstag bereits der Champions League-Ball in Bergamo rollt, gab es am heutigen Doppeltestspieltag in Catez noch einmal gute Erkenntnisse für Cheftrainer Jürgen...

Bevor am Dienstag bereits der Champions League-Ball in Bergamo rollt, gab es am heutigen Doppeltestspieltag in Catez noch einmal gute Erkenntnisse für Cheftrainer Jürgen Säumel. Vier Tage Kurztrainingslager im slowenischen Catez wurden heute mit zwei Testspielen gegen Orijent Rijeka aus der zweiten kroatischen Liga sowie HNK Rijeka aus der höchsten kroatischen Spielklasse abgeschlossen. Bis auf die leicht angeschlagenen Max Johnston (leichte muskuläre Probleme in der Wade) und Seedy Jatta (Rückenprobleme) kam der gesamte Kader zum Einsatz. SK Sturm Graz 1:1 (0:1) Orijent Rijeka Tore: Kiedl (70′) bzw. Bilajac (37′)

Catez, 17.1.2025, 12:00 Uhr, 50 Zuschauer SK Sturm Graz: Khudyakov – Haider – Geyrhofer – Schopp (62′ Mustafic) – Karic – Chukwuani – Hierländer – Afrifra (62′ Koita) – Zvonarek – Beganovic (62′ Kiedl) – Grgic Orjient Rijeka (Startformation): Bazdaric – Braut – Zuliani – Tadejevic – Bagadur – Muminovic – Kordic-Gruzic – Valjan – Bilibrk – Bubnjar – Bilajac ——————————————————————————————————– HNK Rijeka 2:0 (1:0) SK Sturm Graz Tore: Pasalic (21′), Fruk (85′) Catez, 17.1.2025, 14:30 Uhr, 50 Zuschauer NK Rijeka (Startformation): Zlomislic – Skoric – Pasalic – Jankovic – Fruk – Majstorovic – Petrovic – Selahi – Devetak – Djouahra – Smolcic SK Sturm Graz: Scherpen (74′ Bignetti) – Malic – Aiwu – Wüthrich – Lavalee – Kiteishvili (74′ Stosic) – Stankovic – Yalcouye – Horvat – Bøving – Camara (83′ Kiedl) Cheftrainer Jürgen Säumel: „Mit den Ergebnissen sind wir heute natürlich keinesfalls zufrieden, trotzdem muss man genau hinschauen. Im ersten Spiel haben wir uns gegen einen tiefstehenden Gegner schwergetan, das wurde gegen Ende besser und wir hätten das Spiel mit vielen Chancen auch noch gewinnen können. Im zweiten Spiel war von Beginn an gute Energie drinnen, wir sind gut ins letzte Drittel gekommen – haben vielleicht zu wenig auf den Endzweck ausgerichtet gespielt, aber hatten definitiv gute Phasen. Das Ergebnis hat aber natürlich nicht gepasst, wir haben weiter viel zu arbeiten."