Kein Stadionverkauf bei der Austria bis 30. Juni: „Ist unrealistisch“

Gestern lud die Wiener Austria zu ihrer Auftaktpressekonferenz zur neuen Saison. Jürgen Werner und der neue Trainer Stephan Helm stellten sich den Fragen der Journaille – die beobachtenden Fans fanden die Erkenntnisse aus der PK aber alles andere als euphorisierend.

Speziell gleich zu Beginn, als das Thema „Stadionverkauf“ angesprochen wurde, machte sich bei den Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum, die die Pressekonferenz im Livestream mitverfolgen, Ernüchterung breit.

„Alles auf Schiene“

Sky-Journalist Johannes Brandl fiel gleich mit der Tür ins Haus und sprach die finanzielle Situation, sowie den Stadionverkauf und den derzeit kursierenden, damit verbundenen Schuldenschnitt durch die Bank Austria an. Werner antwortete auf die Frage zunächst allgemein und betonte, dass man „auf Schiene“ sei und Wirtschaftsvorstand Zagiczek mit Präsidentz Gollowitzer sich darum gekümmert haben. Man würde den Verkauf zum richtigen Zeitpunkt schaffen und bekanntgeben.

Weiters führte Werner allerdings aus, dass der möglicherweise bevorstehende Stadionverkauf keine Auswirkung auf die Bewegungsfreiheit in der kommende Woche beginnenden Transferperiode hat. Man werde nicht „übermorgen Geld fürs Stadion und das in die Mannschaft stecken“.

„Stadionverkauf bis 30.6. unrealistisch“

Mit dieser Aussage glitt Werner wieder ins Sportliche ab, betonte, dass man jungen Austrianern eine Chance geben und zugleich, falls möglich, auch noch bei ablösefreien Spielern am Transfermarkt aktiv werden will. Brandl fragte allerdings nach: „Der Stadionverkauf geht bis Ende Juni über die Bühne?“ – Werner mit der klaren Antwort: „Nein, das ist unrealistisch.“

Der 30. Juni gilt seit jeher als wichtiger Stichtag für den Stadionverkauf und den damit verbundenen Schuldenschnitt durch die Bank Austria. Was die Verzögerung konkret bedeuten wird, sei vorerst dahingestellt.

Die Reaktionen der Fans fielen erwartungsgemäß aus:

DaMarkWied: „Also zusammengefasst: Alles auf Schiene, aber eigentlich auch wieder überhaupt nicht.“

Papa_Breitfuss: „Kann ich irgendwo mein Abo zurückgeben? Ist eh schon alles hoffnungslos verloren.“

+C+: „Sie haben ja beim Mitgliederfest auch schon vom Sommer gesprochen. Der dauert ja bekanntlich bis Ende August. Blöd nur, dass der kolportierte Schuldenschnitt mit der Bank Austria per 30.6. hinfällig, und -wenn überhaupt- neu verhandelt werden muss. Nachdem dem Verein scheinbar die Optionen ausgehen, wird dann entweder so eine Geschichte wie mit Insignia aus dem Hut gezaubert oder eben gleich Konkurs.“

OWB: „Wo ist unser Präsident? Wo ist unser Finanzvorstand? Der Verantwortliche fürs sportliche muss Auskunft geben über den Stadiondeal. Haben wahrscheinlich nicht Eier sich den Medien zu stellen nach mehrmaligen verlängern der Deadline.“

ozzy: „Was genau hat Jürgen Werner eigentlich mit dem Stadiondeal zu schaffen? Leider ist die Burgenland-Connection seit der aufwändigen Trainerbestellung inkl. Vorbereitungsarbeit auf Tauchstation – sonst hätte man diese Herren fragen können, was sie eigentlich den ganzen Tag machen.“

fak-ler: „Alles nur mehr Satire. Genießen wir noch die letzte Saison erstklassig.“

memphis86: „“Aufschub“ ist auch so ein Wort dass ich Verbindung mit der Austria seit Jahren immer öfter höre. Hoffentlich geht es dabei nicht um den „Aufschub“ vom Total-Crash.“

OWB: „Wir verkaufen Früchtl, Braunöder, Keles und nix bleibt für Transfers. Und selbst wenn wir im Juli das Stadion verkaufen gibt’s auch nix für Transfers.“

memphis86: „Die Kommunikation ist eine Katastrophe. [..] Das geht vom Stadion-Thema bis zum Dragovic-Thema.“

VeilchenUK: „Ich weiß, unpopulär, aber ich wäre langsam für einen kompletten Neustart. Rucksack ablegen, irgendwo in der tiefsten Wiener Liga spielen, mit Jungen und einem Zugpferd wie Hosiner. Genug von diesen depperten Transfers, keine Gremien mehr, keine Jürgen Werners… ein Traum.“

Finlay Mickel: „Zugeben, dass wir kein Geld haben. Ausschließlich auf Junge setzen. Und um Geduld bitten. Und dann in der sportlichen Führung ausmisten um mal mindestens das Gehalt vom Sport Direktor zu sparen.“

AustriaWien1997: „Najo, Euphorie kommt nach der PK keine auf… schau ma mal.“

Gatrik: „Stadiondeal seit über einem Jahr nicht durch, obwohl schon so lange angekündigt „dass es kurz vor Abschluss ist“, wertvolles Spielermaterial zum quasi Nullpreis hinausschleudern, keine wirklich spannende Transfermarktaktivität (inkl. Dragovic, der nicht kommt)… Joa… Ich hab wieder richtig Bock auf die Saison.“

Hier die ganze PK zum Nachsehen: