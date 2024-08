Klauß: „Gutes Spiel abliefern und drei Punkte in Hütteldorf lassen“

Nach zwei Europacupsiegen (6:1 gegen Wisla Kraków am 1. August und 2:0 gegen Trabzonspor gestern) sowie dem Auftaktsieg in der ersten Runde der ADMIRAL...

Nach zwei Europacupsiegen (6:1 gegen Wisla Kraków am 1. August und 2:0 gegen Trabzonspor gestern) sowie dem Auftaktsieg in der ersten Runde der ADMIRAL Bundesliga (1:0 gegen Sturm Graz) steht am kommenden Sonntag (18. August) ab 17:00 Uhr das vierte Heimpflichtspiel der noch jungen Saison 2024/25 gegen die WSG Tirol in Hütteldorf auf dem Programm.

Die Wattener kommen ungeschlagen (Aufstieg im ÖFB Cup gegen Imst sowie ein Sieg und ein Remis in der ADMIRAL Bundesliga) als Tabellenzweiter ins Allianz Stadion. Die Mannschaft von Cheftrainer Robert Klauß hat bereits sieben Pflichtspiele hinter sich gebracht, konnte dabei lediglich letzten Sonntag am Wörthersee trotz eines gehörigen Chancenplus einmal keinen Sieg bejubeln. Der Coach sagt nach dem Freitagstraining im Vorfeld der Begegnung mit den Tirolern: „Den Jungs geht es gut, auch wenn der eine oder andere noch kleinere Wehwehchen hat, beziehungsweise manche, die gestern lange Einsatzzeiten hatten, noch etwas müde sind. Doch das wird bis morgen Samstag auch gut klappen. Die restlichen Spieler haben heute sehr intensiv trainiert, deswegen haben wir bei allen Spielern ein gutes Gefühl. Auch wir als Trainerteam haben den gestrigen Abend sehr genossen, aber seit heute liegt unser voller Fokus natürlich auf dem Match gegen die WSG Tirol. Durch den Trainerwechsel und einige Veränderungen im Kader wird uns am Sonntag eine etwas andere Aufgabe als in der Vorsaison erwarten, aber das ist nicht ungewöhnlich. Unser Gegner ist gut in die Saison gestartet und macht einen homogenen Eindruck. Wir wollen auf alle Fälle wieder ein gutes Spiel abliefern und die drei Punkte in Hütteldorf lassen.“

Ein erstes kleines Rapid-Jubiläum könnte am Sonntag Kapitän Matthias Seidl feiern. Der Salzburger steht nach knapp einem Jahr bereits vor seinem 50. Pflichtspiel (12 Tore) für Grün-Weiß: „Dass das nächste Match schon das 50. für Rapid sein könnte, hätte ich gar nicht gewusst, aber es freut mich natürlich. Es ist immer mein Ziel, der Mannschaft mit meiner Leistung zu helfen und ich hoffe, es folgen noch viel Spiele mehr. Am Sonntag geht es auf alle Fälle wieder bei null los. Wir müssen gegen jeden Gegner, national und international, an unsere Grenzen gehen und unsere Leistung abliefern. Uns ist bewusst, dass wir uns von den bisherigen Siegen noch nichts kaufen können, wir wollen die kommenden Partien wieder mit starken Auftritten absolvieren und uns weiter steigern“, so der 23-jährige Mittelfeldspieler.

Seit dem Aufstieg im Sommer 2019 gastierte die WSG Tirol siebenmal im Allianz Stadion, fünfmal blieben die drei Punkte in Hütteldorf, einmal (beim letzten Duell vor fast genau einem Jahr) wurden sie geteilt und im Dezember 2020 setzte es drei Tage nach einem Europacupauswärtsspiel im norwegischen Molde eine herbe 0:3-Niederlage für die Gastgeber. Seither ist Rapid allerdings in zwölf Pflichtspielen gegen die Wattener unbesiegt (Zehn Siege, davon einer in Wattens im ÖFB Cup, und zwei Unentschieden).

Tickets sind wie gewohnt im Fancorner im Allianz Stadion sowie am Samstag im Fanshop im Stadion Center in der Leopoldstadt erhältlich. Für alle, die sich ihre Tickets im Online-Shop (rapidshop.at) sichern, gibt es zur Feier des Aufstiegs in die nächste Europacuprunde mit dem Verwenden des Promo-Codes PLAYOFF einen Sonderrabatt in der Höhe von 18,99 Prozent auf jede Karte!

Pressemeldung, SK Rapid