Koch nach 9 Jahren wieder in Tirol, St.Pölten leiht Klarer aus Southampton

Die Wintertransferperiode 2020 ist im Gange und wir informieren euch im Zuge unserer Transferupdates wieder regelmäßig über die interessantesten Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne.

Fabian Koch

RV, 30, AUT | SK Sturm Graz – > WSG Swarovski Tirol

Nach insgesamt neun Jahren in Wien und Graz kehrt der Rechtsverteidiger Fabian Koch nach Tirol zurück. Der 30-Jährige unterzeichnete nun einen Vertrag bei der WSG Swarovski Tirol, nachdem er bei Sturm unter Nestor El Maestro kein Land mehr sah. In der laufenden Saison stand Koch in der Bundesliga nur 147 Minuten lang auf dem Platz und hatte keine Chance sich gegen Emanuel Sakic durchzusetzen. Für Sturm bestritt Koch insgesamt 124 Spiele, für die Austria 121 und zuvor kickte er 68-mal für Wacker Innsbruck.

Markus Pink

ST, 28, AUT | SK Sturm Graz – > Admira Wacker Mödling

Ein halbes Jahr vor seinem Vertragsende beim SK Sturm Graz wechselt Markus Pink in die Südstadt. Ähnlich wie Koch ist auch Pink nicht gerade als Gewinner der El-Maestro-Ära zu bezeichnen: In der laufenden Bundesligasaison spielte er kein einziges Mal von Beginn an, wurde neunmal eingewechselt und durfte keinen Treffer bejubeln. Der gebürtige Klagenfurter erzielte in insgesamt 40 Partien bei Sturm nur sieben Tore und blieb damit deutlich hinter den Erwartungen.

René Hellermann

ST, 19, AUT | FC Liefering – > Admira Wacker Mödling

Einen Perspektivtransfer vermeldet die Admira ebenfalls: René Hellermann kommt aus Liefering und dürfte langfristig für die Kampfmannschaft eingeplant sein, auch wenn er anfangs wohl bei den Admira Juniors zum Einsatz kommen dürfte. Das große Stürmertalent bestritt immerhin acht Spiele für Österreichs U18-Auswahl, aber in den letzten Jahren geriet seine Karriere etwas ins Stocken. In der laufenden Saison kam er nur auf zwei Einsätze in der 2.Liga. Der 19-jährige Tiroler könnte aber schneller zu Bundesligaeinsätzen kommen, als es vielleicht zu erwarten wäre: Für das Sturmzentrum verfügen die Südstädter derzeit nur über den umworbenen Sinan Bakis, den bisher glanzlosen Jimmy Hoffer und den schwachen Montenegriner Boris Cmiljanic, den man wohl nicht weiterverpflichten und wieder an Slovan Bratislava abgeben wird.

Christoph Klarer

IV, 19, AUT | FC Southampton U23 – > SKN St.Pölten

Das nächste halbe Jahr wird Christoph Klarer im Profibereich verbringen: Der 19-jährige Innenverteidiger, der beim SK Rapid ausgebildet wurde, spielt seit Juli 2016 im Nachwuchs des FC Southampton, wo er einen soliden Weg von der U18 in die U23 ging und dort nicht nur Stammspieler, sondern auch Leistungsträger und Marathonmann ist. Erst kurz vor Weihnachten versäumte er eine Partie, stand aber sonst in der laufenden Saison jede Minute für die Reservemannschaft der Saints auf dem Feld. In der U18 war Klarer zudem Kapitän und auch in der U23 sprang er schon als solcher ein. Für die U19-Nationalelf bestritt er bis dato vier Spiele. St.Pölten muss den Youngster allerdings im Sommer 2020 wieder nach England ziehen lassen und besitzt keine Kaufoption auf den talentierten Abwehrspieler.