Konstantin Aleksa verlängert beim FK Austria Wien

Konstantin Aleksa spielt seit der U10 für Austria Wien, war hier Balljunge, Nachwuchskicker und Akademiespieler. Nun verlängert Austria Wien den Vertrag des 17-jährigen Angreifers vorzeitig bis Sommer 2028. Aktuell geht das Eigengewächs für die Young Violets auf Torjagd und trainiert immer wieder bei den Profis mit.

Im Jahre 2016 wechselte der damals 9-jährige Aleksa von Langenzersdorf nach Wien-Favoriten. Bei der Austria durchlief er sämtliche Nachwuchs- und Akademieteams. Schon früh machte sich die Schnelligkeit als größte Waffe des Angreifers bemerkbar.

Durch seine Leistungen in der Austria-Akademie schaffte Aleksa außerdem den Sprung in das österreichische Nachwuchsnationalteam und debütierte – gemeinsam mit Philipp Maybach, im Alter von 16 Jahren, 10 Monaten und 4 Tagen – bei den Young Violets gegen Marchfeld Donauauen.

Im ersten Halbjahr bei den jungen Violetten kam der zu zwölf Einätzen, zehn davon als Einwechselspieler. In der Hinrunde der laufenden Saison 2024/25 fasste der Nachwuchsteamspieler dann bei den Young Violets Fuß und stand in 14 Spielen neun Mal in der Startelf. Mit 5 Toren ist Aleksa aktuell außerdem zweitbester Torschütze der Violets.

Sein Debüt für die violetten Profis feierte der Eigenbauspieler am 11. August 2024 im Heimspiel gegen den WAC, nach dem er vielen Veilchen noch in bester Erinnerung ist.: Nach seiner Einwechslung lieferte der Debütant nach einem Mega-Sprint über das halbe Spielfeld den perfekten Assist auf Dominik Fitz. Danach war Aleksa beim Auswärtsspiel in Altach ein weiteres Mal Teil des Spieltagskaders.

Im Wintertrainingslager 2025 reiste der Jungspund mit in das Trainingslager der Profis in die Türkei und trainiert seitdem in Abstimmung mit den Trainern und mit Rücksicht auf seine schulische Ausbildung immer wieder bei den Profis mit.

Sportdirektor Manuel Ortlechner: „Es freut uns, dass wir nach Philipp Maybach mit dem nächsten jungen Eigengewächs langfristig verlängern konnten. Konsti bringt mit seiner Schnelligkeit und seinem Tiefgang gefragte Fähigkeiten für den modernen Fußball mit. Wir kennen und sehen sein Potenzial, wollen ihn aber behutsam und mit viel Geduld an den Profibereich heranführen. Das bedeutet unter anderem, dass wir Rücksicht auf die schulische Ausbildung und körperliche Entwicklung unseres Spielers nehmen.“

Konstantin Aleksa: „Mit der Vertragsverlängerung geht tatsächlich ein Kindheitstraum für mich in Erfüllung. Ich bin als neunjähriger Bub zur Austria gekommen und konnte danach viele wertvolle Erfahrungen und unvergessliche Momente erleben. Ich bin stolz darauf, jetzt den nächsten Schritt bei meinem Verein zu gehen. Seit kleinauf verfolge ich die Spiele von Austria Wien und bin jetzt selbst ein Teil davon, das fühlt sich einfach unglaublich an.“