Kosovo-Topscorer wird mit Rapid in Verbindung gebracht

Laut kosovarischen Journalisten wird der Torschützenkönig der abgelaufenen Saison in Kosovos Super League, Blend Baftiu, mit dem SK Rapid in Verbindung gebracht.

Bereits vergangene Woche wurde bekannt, dass die türkischen Großklubs Besiktas und Galatasaray an einer Verpflichtung des 22-Jährigen interessiert sind.

Der aktuelle U21-Teamspieler seines Landes, der vergangenen Winter sein Debüt für die A-Nationalelf gab, als er im Testspiel gegen Schweden eingewechselt wurde, erzielte in der abgelaufenen Saison 18 Saisontreffer und sieben Assists für den KF Ballkani, der die Saison als Dritter beendete.

Blend Baftiu of KF Ballkani is about to sign with SK Rapid Wien according to local journalist, Arlind Sadiku. pic.twitter.com/Hf09nKbXWW

— Kosovan Football 🇽🇰 | 😷 (@kosovanfooty_EN) August 2, 2020