Kurt Gollowitzer ist neuer Austria-Präsident

Die ordentlichen Mitglieder von Austria Wien wählten den vom Verwaltungsrat einstimmig nominierten Kurt Gollowitzer am Montagabend bei der außerordentlichen Generalversammlung mit über 98,67 Prozent zum neuen Präsidenten.

Austria-Präsident Kurt Gollowitzer: „Ich bin überwältigt von der großen Zustimmung der Austria-Mitglieder. Eines kann ich versprechen: Ich werde als Präsident alles für den Verein geben. Ich bin der Austria schon lange verbunden und tief im Herzen ein Violetter. Ein großes Anliegen ist mir die Kommunikation mit den Fans und Mitgliedern – sie sind das Herz der Austria. Das oberste Ziel ist, wirtschaftliche Stabilität in den Verein zu bringen, um wieder mehr in den Sport investieren zu können. Die finanzielle Situation ist eine große Herausforderung, ich bin aber felsenfest davon überzeugt, dass wir den Turnaround schaffen können, weil Jürgen Werner als Vorstand viel sportliches Knowhow mitbringt und die Austria auch wirtschaftlich mit einem der besten Business-Netzwerke Österreichs großes Potenzial hat. Wenn alle an einem Strang ziehen und wir es gemeinsam schaffen, als sympathischer Klub wahrgenommen zu werden, wird es uns gelingen, noch mehr Sponsoren für uns zu gewinnen und wieder erfolgreich zu sein.“

Karl Pisec bleibt Vizepräsident. Raimund Harreither wird wie schon länger geplant noch nachbesetzt. Frank Hensel hatte sich im März nach einigen persönlichen Gesprächen mit ordentlichen Mitgliedern zum Wohle der Austria dazu entschlossen, sein Amt als Präsident zur Verfügung zu stellen.