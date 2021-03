Lange Pause: Achillessehnenriss bei Albert Vallci

Der FC Red Bull Salzburg gewann das heutige Testspiel gegen den SK Vorwärts Steyr mit 7:0 (4:0). Die...

[ Presseinfo Red Bull Salzburg ]

Der FC Red Bull Salzburg gewann das heutige Testspiel gegen den SK Vorwärts Steyr mit 7:0 (4:0). Die Treffer beim Duell mit dem Zweitligisten im Trainingszentrum Taxham erzielten Antonin Svoboda (2., 20.), Karim Adeyemi (10., 73, 75.), David Affengruber (25.) und Samuel Major (87.).

Überschattet wurde das Spiel jedoch von einer schweren Verletzung von Albert Vallci. Der Verteidiger hat sich die linke Achillessehne gerissen, wird in den nächsten Tagen operiert und fällt etliche Monate aus.

ZUM SPIEL:

Von Beginn an waren die Roten Bullen klar überlegen, das Spiel verlief wie auf einer schiefen Ebene. Die 4:0-Pausenführung nach Toren von Svoboda (nach Adeyemi-Alleingang), Adeyemi per Kopf (nach toller Affengruber-Flanke), erneut Svoboda aus kurzer Distanz und Affengruber per Kopf (nach Adeyemi-Eckball) spiegelte die Leistung der Mannschaft, in der viele Talente des Kooperationsklubs FC Liefering zum Einsatz kamen, deutlich wider.

Auch nach der Pause blieb das junge Salzburger Team klar am Drücker, die weiteren Treffer fielen dann in der Schlussphase. Zwei Mal war es Adeyemi, der die Steyr-Verteidigung überlief und einschob. Den 7:0-Endstand erzielte Major.

Neben Albert Vallci musste in Halbzeit zwei auch David Affengruber vom Platz, der eine Fingerluxation erlitt.

AUFSTELLUNG:

Mantl; Vallci; Affengruber (55. Aigner), Solet, Guindo (46. Böckle); Kjaergaard (46. Dorgeles), Aigner (46. Major), Diambou, Sangare (46. Amankwah); Svoboda, Adeyemi