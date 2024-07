LASK-Akteur Florian Flecker fällt mit Wadenbeinbruch aus

Der LASK muss für längere Zeit auf Florian Flecker verzichten. Der Offensivspieler erlitt im letzten Test gegen den SKN St. Pölten eine Wadenbeinverletzung. Flecker...

Der LASK muss für längere Zeit auf Florian Flecker verzichten. Der Offensivspieler erlitt im letzten Test gegen den SKN St. Pölten eine Wadenbeinverletzung.

Flecker zog sich bei einem direkten Trauma beim Saison-Opening in der Raiffeisen Arena gegen den SKN St. Pölten einen Bruch des rechten Wadenbeins zu. Er wird konservativ behandelt und wird dem LASK einige Wochen nicht zur Verfügung stehen. Nach der Behandlung der Verletzung wird er jedoch rasch wieder einsatzfähig sein.

Die Verletzung erlitt der 28-Jährige beim 2:0-Erfolg über die Niederösterreicher, bei dem der Steirer in der 68. Minute noch den Führungstreffer für die Athletiker erzielt hatte. Flecker kam in der abgelaufenen Saison in 41 Pflichtspielen zum Einsatz und steuerte dabei insgesamt neun Torbeteiligungen bei.

Geschäftsführer Sport Radovan Vujanovic:

„Florian hat speziell in der Meistergruppe der vergangenen Saison bewiesen, welch wichtiger Spieler er für uns ist. Dementsprechend schmerzt uns sein Ausfall natürlich. Nichtsdestotrotz sind wir überzeugt, dass sich Florian zurückkämpfen und an seine starken Leistungen des letzten Jahres anschließen wird. Wir wünschen ihm auf dem Weg zurück alles Gute und unterstützen ihn dabei selbstverständlich vollumfänglich.“